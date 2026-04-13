Con Ola Capital 'pasea' por tu casa reformada antes de que empiece la obra

La empresa leonesa Ola Capital ayuda a sus clientes a visualizar cómo quedará su obra o reforma antes de empezarla. Pablo Acosta, encargado de diseño de la compañía, ha explicado en el programa 'Mediodía en COPE León' cómo plasman las ideas de sus clientes en planos y renderizados para que puedan ver el resultado de forma realista, abarcando desde los azulejos y la pintura hasta la iluminación.

Tecnología para 'estar' en tu futura casa

Para conseguir esta previsualización, la compañía se apoya en la tecnología más avanzada. 'Estamos a la vanguardia', asegura Acosta. Utilizan programas de renderizado y modelado 3D, pero la herramienta estrella son unas gafas de realidad virtual. Según el diseñador, este dispositivo "ayuda bastante a que la persona pueda estar, digamos, dentro de la habitación que quieren modificar", ofreciendo una idea 'perfectamente real' de cómo será la obra.

Ayuda bastante a que la persona pueda estar, digamos, dentro de la habitación que quieren modificar"" Pablo Acosta

COPE Ola Capital

Un diseño para cada cliente

El servicio que ofrecen es totalmente personalizado. Por un lado, atienden a clientes que llegan con una idea clara y cuyo trabajo consiste en "ayudarlos a que esa idea llegue a ser realidad". Por otro, también asesoran a quienes no tienen ninguna idea y confían plenamente en el criterio del profesional. "Hemos tenido clientes que se han sorprendido y ven maravillas en la distribución que les he mostrado", confiesa Acosta.

Ven maravillas en la distribución que les he mostrado"" Pablo Acosta

La orientación profesional también es clave cuando una idea es demasiado ambiciosa o estructuralmente inviable. "Es importante también tener muy claro lo que se puede y lo que no se puede", subraya. Una vez el diseño está consensuado, los planos se revisan en una reunión con el cliente y se le entregan.

Las oficinas de Ola Capital se encuentran en un bajo comercial en Gran Vía de San Marcos 32, en León. La compañía también atiende en los teléfonos 666 121 792 y 987 027 806 y en su página web, olacapital.es.