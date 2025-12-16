La magia del Ballet Clásico Internacional llega a León con 'El Cascanueces' y 'La Bella Durmiente'

El Ballet Clásico Internacional llega al Auditorio Ciudad de León la próxima semana con dos producciones inmortales, El Cascanueces y La Bella Durmiente. Las representaciones tendrán lugar el lunes 22 y el martes 23 de diciembre, en dos únicas funciones. Así lo ha contado su productora, Tatiana Solovieva, en el programa "Mediodía en COPE León" con Esther Peñalba Aller.

Una compañía de estrellas mundiales

Tatiana Solovieva ha destacado la composición del elenco, afirmando que "el ballet clásico internacional es una compañía realmente internacional". La compañía cuenta con artistas de diferentes países, incluyendo solistas principales como el cubano José Iglesias, los bailarines María y Alexandri Iturinov, de Ucrania y Moldavia respectivamente, la italiana Nicole Ferasino y tres bailarinas españolas.

La productora ha explicado que la compañía ha recorrido el mundo en una extensa gira internacional que comenzó en septiembre y que ya ha pasado por Polonia, Rumanía, República Checa, Italia, Suiza y Chipre. Aunque llevan cuatro espectáculos en gira, en León se representarán dos de ellos, coincidiendo con su paso por España y Francia.

Una producción alabada por la crítica

Ambas obras son grandes clásicos con la "maravillosa música de Tchaikovsky". Solovieva ha subrayado la alta calidad de la producción: "Tenemos decorado precioso, vestuario muy bonito". Además, ha añadido con orgullo que "en todos los teatros, en todos los países, nos dicen que es la producción más bonita y mejor hecha por tema de ensayos, unidad de estilo, todo es perfecto".

La dirección artística corre a cargo de Andrei Sarayer, un antiguo solista principal con una abrumadora experiencia. Sarayer se formó en la escuela de Valles de Moldavia y ha trabajado con el ballet imperial ruso y el ballet de San Petersburgo, además de dirigir su propia compañía desde 2014, cosechando éxitos en ciudades como Madrid y León en anteriores ocasiones. Solovieva lo ha descrito como "un gran profesional".

Últimas entradas para una cita única

Avalados por los críticos y el público, la productora ha animado a todo el mundo a asistir. "Yo creo que la gente tiene que venir a vernos, porque van a disfrutar de verdad", ha asegurado, destacando que reciben "muchísimos aplausos al final de la obra, y las críticas son maravillosas". Ha advertido también que para El Cascanueces "casi no quedan entradas", aunque para La Bella Durmiente todavía hay disponibilidad.