Decenas de tractores taponan las carreteras de León para denunciar la PAC y la Agenda 2030

Varias decenas de tractores han invadido las carreteras de la provincia de León para protagonizar marchas espontáneas convocadas por los propios agricultores. Con ellas quieren denunciar las consecuencias de la actual Política Agraria Común y la Agenda 2030.

Desde primera hora de esta mañana de miércoles los agricultores, a bordo de sus tractores, provocan atascos y taponamientos al tráfico en varias carreteras de la provincia, como es el caso de la N-120 en Villadangos del Páramo, donde decenas de tractores tratan de protestar por la situación económica del sector. Las movilizaciones se también extienden a otras zonas como Palanquinos, Villamán y Astorga.

Esta no será la única movilización, ya que los agricultores advierten que “será un sin parar”, al tiempo que ponen de relieve que las convocatorias oficiales de las organizaciones agrarias “están politizadas”, de forma que “hacen lo que les dicen” mientras que el sector “está cada vez peor”.

“Cada vez nos están poniendo más impuestos, no podemos sembrar lo que queremos, el gasóleo está por las nubes, suben los fertilizantes y la cotización de la seguridad social la vamos a pagar según ingresemos y no es real la declaración de la renta”, afirmó una agricultora, que también lamenta que “el riego está subiendo una barbaridad y se paga muchísimo dinero” y “donde no hay riego, por el pie se riega muy mal, con tres o cuatro riegos”.

También arremeten contra la jubilación, “que no se producirá hasta que haya 38 años de cotización”. “Quisiera yo ver a esa gente que está sentada venir de noche con el azadón a cambiar el agua. Los ministros tienen a veces más de 70 años y es normal, porque solo tienen un buen sillón y un buen chófer, por eso los quisiera ver aquí”, señalaron al respecto.

Otra de las denuncias de los agricultores que hoy salieron a las calles pasa por la contaminación, sobre que lo que apuntaron que “los señores que están arriba sentados dicen que contaminamos, debe ser que sus grandes coches no contaminan, ni el Falcon del señor Pedro Sánchez, pero mi tractor sí lo hace”.

“Con la implementación de Agenda 2030 el objetivo final es ‘no tendrás nada y serás feliz, pero yo prefiero tener y no ser feliz”, concluyó una agricultora, al tiempo que advirtió de que, de seguir así la situación, tendrán que abandonar el sector.