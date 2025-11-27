Almada se planta ante la crisis del Valladolid: "No estoy atornillado a ningún lado"

El entrenador del Real Valladolid, Guillermo Almada, ha comparecido para analizar la delicada situación del equipo, marcada por los malos resultados. Lejos de afianzarse en su puesto, el técnico ha querido dejar claro que su continuidad no es un problema si el club decide tomar otro rumbo, afirmando con rotundidad: "No estoy atornillado en ningún lado ni nos vamos a aferrar a ningún contrato que tenemos".

Un proyecto a largo plazo

Almada ha explicado que su llegada al club se enmarca en un "proyecto a largo plazo", una idea que ha transmitido a los dueños desde el principio. El objetivo, según sus palabras, es construir una "base sólida" de profesionalismo y con "respaldo en datos" para que el Valladolid "tenga un proceso duradero en el tiempo", independientemente de los altibajos deportivos. "Estamos convencidos de que estamos por el buen camino", ha señalado, aunque ha reconocido que el equipo ha cedido terreno, lo cual es "innegable".

El técnico ha insistido en que, si los dueños consideran necesaria una nueva dirección, no pondrá obstáculos. "Si en algún momento los dueños quieren tomar una decisión, ya se lo dijimos", ha comentado, subrayando su postura flexible respecto a su contrato. Ha sido tajante al respecto, asegurando que se considera una persona honesta y que no busca aferrarse al cargo.

Me pagan hasta el día que trabajé y tienen las manos liberadas" GUILLERMO ALMADA

En este sentido, ha desvelado su mensaje a la directiva: "Me pagan hasta el día que trabajé y tienen las manos liberadas". Con esta declaración, Almada ha querido zanjar cualquier especulación sobre posibles complicaciones contractuales, añadiendo: "Aquí estamos entre gente de bien, de honestidad".

El respaldo del vestuario

A pesar de la incertidumbre que rodea a su figura, Almada ha afirmado sentirse "muy respaldado por la parte directiva, los dueños, por la parte del director deportivo y sobre todo por los jugadores". Para el entrenador, este último apoyo es fundamental: "Esa es la parte más importante. Los jugadores creen".

Los jugadores creen, y vuelvo a insistir, están haciendo cosas buenas" GUILLERMO ALMADA

El técnico ha querido romper una lanza en favor de su plantilla, destacando que, aunque no se refleje en la clasificación, el equipo está trabajando bien. "Yo sé que lo que se trasluce es el resultado y la posición", ha admitido, pero ha añadido que, gracias a su experiencia, sabe que la situación "se va a enderezar". Su confianza se basa en "la mancomunión, en el trabajo, en la dedicación, en la entrega que tienen en los partidos, y en el juego también".

Confianza plena a pesar de la irregularidad

Almada ha reconocido la falta de consistencia de su equipo, una irregularidad que considera "lógica por la edad que tenemos en el plantel". Sin embargo, esto no mina su convicción. "El proceso, desde nuestro punto de vista, va muy bien, exceptuando los resultados, porque nos gustaría ir mejor, esa es la realidad", ha manifestado. Aunque siente que por lo hecho en el campo merecerían una mejor posición, es consciente de que "la realidad es la realidad".

Finalmente, el entrenador ha expresado su deseo de que el trabajo diario se materialice pronto en el terreno de juego. "Hay que afrontarla, y ojalá que todas estas cosas que nos faltan y las que podemos mejorar, las demostremos el sábado en el partido", ha concluido, poniendo el foco en el próximo compromiso del equipo.