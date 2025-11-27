COPE
La imagen del día de Manolo Oliveros: "Pedri ya está recuperado y se rompe Fermín"

Manolo Oliveros repasa la actualidad azulgrana antes de recibir al Alavés en el Spotify Camp Nou.

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:25 min escucha

