¿Conoces la regla del 20-20-20? Tu vista te lo agradecerá

Hace casi 40 años abrió Óptica Europa, aunque Javier Menéndez se dedica al mundo de la oftalmología desde 1977.

Hoy "Entre Nosotras" Javier analiza su andadura como propietario, una trayectoria que arranca en el año 86, cuando se inauguró la óptica, por lo que el año que viene se cumplen 40 años. "Ya celebramos el 30 aniversario con un espectáculo. Trajimos a un pianista maravilloso Rubén Talón y llenamos a Auditorio" apunta.

Para Menéndez la clave de su longevidad es la "calidad, calidad calidad" diferenciándose de los productos que llegan de Asia. "La distribución comercial a todos los niveles ha sido invadido por Asia y lo que hemos tenido nosotros muy claro desde hace muchos años, es que no trabajamos con otros asiáticos Asiático. Nosotros hemos querido seguir una línea de conducta de productos hechos en Europa, hechos en Madrid, fabricados en Francia, fabricados en Inglaterra y siempre bajo los mayores criterios de calidad".

Gafas de marca con certificado de autenticidad, incluso con cristales grabados con las iniciales del cliente, son algunos de los productos que podemos encontrar en Óptica Europa.

Las gafas de sol se venden hoy por hoy en tiendas de ropa, de rastros, en bazares, sin ningún tipo de protección oftálmica. "Yo diría que fueran siempre a una óptica. Esas gafas de sol no tienen los mismos controles de calidad, no tienen las mismas prestaciones porque todos decimos que tiene que llevar una pegatina de garantizado Comunidad Económica Europea y yo he visto modelos duplicados de los que yo puedo vender como marca original en el rastro que valen tres euros. Si se quiere comprar las gafas de tres euros que la compre, pero que luego le pongan los lentes oftálmicas con calidad y con filtro ultravioleta" señala. "Esos cristales de dudosa calidad lo que tienen es la oscuridad, pero tienen el filtro y nosotros vamos con la pupila totalmente dilatada todo el día y nos están entrando todos los rayos sin ningún tipo de protección".

El comportamiento del consumidor en el sector óptico en los últimos años no ha cambiado mucho, aunque ahora están muy bien informados, "maneja todas las redes sociales y y viene ya pidiendo cosas concretas".

Javier Menéndez defiende la labor de los profesionales que saben identificar un problema y ponerle el mejor remedio. "Yo trabajo ocho horas con un ordenador. Vale pues necesitaría esa lente con ese control azul que los sistemas digitales emiten luz azul y tenemos que protegernos de ellos" por ejemplo.

Gafas de entorno de trabajo, lente multifocal o gafas polarizadas, hay soluciones para todo tipo de problemas.

En el caso de los niños con cada vez más casos de miopía debido a los dispositivos electrónicos con los que juegan, Javier subraya el incremento de este tipo de hábitos que perjudican su visión porque "salvo herencia familiares no deseadas" no había tantos miopes. "Nosotros antes jugamos en la calle, en el patio del colegio, mirábamos el infinito y ahora nuestros hijos, nuestros nietos, están jugando al 80". Por eso Javier recuerda la regla del "20-20-20": Transcurridos 20 minutos hacer una pausa de 20 segundos y mirando a 20 pies, aproximadamente 6 metros. "Ese descanso hace que el ojo se relaje y sea por lo menos beneficioso".

Óptica Europa está en Alfonso V, esquina la calle San Agustín en la capital leonesa.

