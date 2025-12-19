Un colegio de León emociona con 'Esa flor', un villancico para no olvidar los incendios del pasado verano

El Colegio Leonés ha sorprendido estas navidades con una iniciativa que une música y conciencia medioambiental: un villancico escolar centrado en los devastadores incendios que afectaron a la provincia de León este verano. El compositor de la canción, el profesor David Nieto, explicó en el programa "Mediodía en COPE León" con Esther Peñalba Aller que la idea surgió en pleno agosto, mientras veía nevar ceniza por un fuego cercano. "Este año tiene que ser sobre esto", pensó en aquel momento.

Una lección que va más allá de la música

El proyecto, sin embargo, no se ha limitado a la composición musical. A la idea original de Nieto se sumó la propuesta de su compañero, el profesor Toni Iglesias, de llevar a cabo una replantación de árboles. De esta forma, la iniciativa se completó con la plantación de más de 150 árboles en una de las zonas afectadas por el fuego, una acción que ha permitido a los alumnos "vivir in situ las consecuencias del fuego", según Nieto.

Se sentían hormigas en un inmenso océano negro que era desolador" David Nieto Compositor del Villancico

La jornada de reforestación, realizada con la colaboración de la Junta de Castilla y León, ha supuesto una lección práctica y emocional para los estudiantes. El profesor ha descrito la experiencia como "preciosa", destacando cómo los niños "sintieron la tierra quemada" y comprendieron la magnitud del desastre. "Se sentían hormigas en un inmenso océano negro que era desolador", ha relatado Nieto para describir el impacto que tuvo en los pequeños.

'Esa flor', un canto colectivo

El villancico, titulado "Esa flor", cuenta con la voz de la cantautora leonesa Nadia Álvarez, mientras que el estribillo final es interpretado por todos los alumnos y profesores del centro, desde infantil hasta bachillerato. Para el compositor, este es uno de los villancicos "más emotivos" que han hecho, ya que representa la voz de toda la comunidad educativa y dejará un "recuerdo imborrable" para los alumnos.

La iniciativa busca también enseñar sobre la paciencia y el impacto a largo plazo de las buenas acciones. "Lo que se hace ahora deja huella durante años, si se hace bien", ha señalado el docente. El mensaje es claro: cuidar del entorno es una tarea constante y sus frutos, como la sombra de un árbol plantado, se recogen con el tiempo.

La acogida del villancico ha sido un éxito, volviéndose viral en redes sociales. Nieto ha destacado el agradecimiento recibido por parte de las familias y, especialmente, de personas que sufrieron los incendios, como guardas forestales o vecinos que perdieron sus casas. "Mucha gente se ha sentido representada y emocionada", ha afirmado. El videoclip de "Esa flor" se puede encontrar en YouTube buscando "Esa flor villancico colegio leonés".