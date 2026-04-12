Un paciente denuncia el estado del Hospital del Norte de Tenerife tras perder a dos familiares: "Es dantesco: charcos, cubos y camas en mal estado"

Sindicatos y pacientes denuncian graves deficiencias en el HUC y el Hospital del Norte de Tenerife

Sindicatos y pacientes denuncian graves deficiencias en el HUC y el Hospital del Norte de Tenerife

El sindicato Intersindical Canaria ha denunciado las graves deficiencias que presentan varios centros sanitarios de Tenerife, con especial hincapié en el Hospital del Norte y el Hospital Universitario de Canarias (HUC). La central sindical señala problemas que van desde goteras y recipientes para recoger agua hasta graves fallos estructurales como aluminosis y corrosión en los edificios.

Un escenario desolador en el Hospital del Norte

Juan, un usuario que ha sufrido recientemente la pérdida de dos familiares, describe un escenario "dantesco" en el Hospital del Norte. Relata la presencia de charcos en la entrada principal, que obligan al personal a usar mantas y sábanas para absorber el agua, así como cubos y palanganas repartidos por las instalaciones, incluidas las plantas de hospitalización.

El 98 % es gente mayor a la que le queda poco de vida" Juan Usuario del Hospital del Norte de Tenerife

La situación llegó al extremo de que "la escalera de emergencia estuvo cerrada un día" por las filtraciones de agua, según le confirmó el personal de limpieza. Este usuario también denuncia el mobiliario oxidado, las camas en mal estado y unos arreglos que consisten en "tapar la suciedad" con planchas de madera y dar "brochazos" de pintura en las paredes, sin una reforma integral.

La impotencia se agrava al considerar el perfil de los pacientes. "El 98% de la gente es gente mayor que ya le queda poco de vida", lamenta Juan, quien critica la pasividad de la administración y la ineficiencia de parte del personal de mantenimiento.

Peligro inminente en el HUC

Por su parte, el Hospital Universitario de Canarias (HUC) presenta un deterioro progresivo tras más de 55 años de antigüedad. La denuncia sobre la corrosión en las barandillas de los balcones no es nueva; ya en 2024 un familiar alertó del riesgo de caída y, año y medio después, el problema persiste junto a la aluminosis.

Según Cati Darias, delegada de Intersindical Canaria, la única medida ha sido dejar la puerta "bloqueada con sus tornillos para que sea impracticable la apertura" en los balcones con mayor riesgo. Esta situación, además de constituir un peligro inminente, anula la ventilación de las habitaciones de cara a las olas de calor.

No ha sido objeto de mantenimiento correctivo ni preventivo" Cati Darias Delegada de Intersindical Canaria

Imagen de archivo de otro de los problemas del HUC, las urgencias



Una dejadez generalizada

La delegada sindical califica la situación como la otra cara de la moneda de los problemas asistenciales: una dejadez en las infraestructuras. Critica que el edificio del HUC "no ha sido objeto de mantenimiento correctivo ni preventivo" y que en obras nuevas, como las del Hospital del Norte, se recepcionan trabajos con deficiencias sin exigir responsabilidades a las constructoras.

Esta situación genera una percepción de agravio entre los ciudadanos. Coincidiendo con el 60 aniversario del Hospital La Candelaria, la sensación es que los pacientes adscritos a este centro son de "primera división", mientras que los del HUC y el Hospital del Norte parecen ser de "segunda división".