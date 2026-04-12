Nules recupera un pulmón verde y da vida a una nueva laguna de 9.000 metros cuadrados

El municipio de Nules ha ampliado su patrimonio natural con la creación de una nueva laguna de más de 9.000 metros cuadrados junto al histórico Estany. La actuación ha transformado una zona hasta ahora inaccesible y llena de vegetación en un nuevo refugio para la fauna. El concejal de Medio Ambiente, César Estañol, ha explicado en la Cadena COPE los detalles de un proyecto que ya está dando sus primeros frutos con la llegada de las primeras aves.

Un proyecto con sello europeo

Esta iniciativa se enmarca en un proyecto europeo, que cuenta con un presupuesto de tres millones de euros y busca proteger a la chicharra de agua, un ave en peligro de extinción. La actuación en Nules ha supuesto una inversión de 265.000 euros, con una aportación municipal de 43.000 euros. El proyecto, coordinado por la Fundación Global Nature, agrupa a diversos enclaves naturales desde Senegal hasta Bélgica, incluyendo varios humedales de la Comunidad Valenciana.

El objetivo principal era acabar con un área degradada que, según Estañol, era "inexpugnable" y generaba problemas de agua estancada y mosquitos. Tras los trabajos de desbroce y acondicionamiento, se ha conectado la nueva laguna al estanque principal. "Hemos abierto esa laguna y la hemos conectado; con la tierra extraída hemos creado una pasarela natural que recorre todo el perímetro", ha detallado el concejal.

Las aves ya estrenan su nuevo hogar

El éxito de la actuación ha sido inmediato y la fauna ya ha comenzado a colonizar el nuevo espacio. El concejal ha destacado que el ecosistema "está funcionando perfectamente" y que las aves han acogido el cambio con naturalidad. "Es curioso, pero esta Semana Santa ya ves cómo entran y están como en casa", ha señalado Estañol, confirmando la buena respuesta de las especies.

Ves cómo entran y están como en casa" César Estañol Concejal de Medio Ambiente de Nules

El proyecto, que se extenderá hasta el próximo año, incluye también la eliminación de especies exóticas invasoras, como la caña o algunos tipos de patos, y la reintroducción de flora y fauna autóctona. Además, se están llevando a cabo acciones de anillamiento científico para controlar las rutas migratorias de las aves que pasan por Nules.

Nuevos retos: gaviotas y divulgación

Sin embargo, la recuperación del entorno ha traído nuevos desafíos, como la proliferación de gaviotas, que se están convirtiendo en "una plaga". Estañol ha explicado que estas aves atacan a las crías de otras especies, por lo que será necesario abordar el problema con la Conselleria para proteger el equilibrio del ecosistema.

En paralelo, el Ayuntamiento trabaja para que este nuevo pulmón verde pueda ser disfrutado por la ciudadanía. La última fase del proyecto contempla la creación de folletos y paneles para dar a conocer la riqueza del paraje. El objetivo final, según el concejal, es "interpretar un espacio que no existía" y ponerlo a disposición de vecinos y visitantes.