Tener más de 50 años y triunfar en los certámenes de belleza: "Soy una mujer con exceso de juventud"

La 1ª finalista del concurso de belleza Mrs. Elite Universe Official para mujeres de más de 50 años y ganadora de la banda Turismo es leonesa y se llama Carmen Alvar.

La leonesa, representante de Europa en este certamen internacional, no sólo fuer valorada por su belleza, sino también por sus respuestas sobre la temática del concurso, los derechos humanos: "Ahora mismo soy embajadora de Derechos Humanos. Hemos tenido que pasar un curso online con varias preguntas, además en inglés, y además hacer una presentación de PowerPoint ahí en el certamen sobre un derecho humano".

Carmen ya había participado antes en concursos de belleza "a los16 años fui elegida Maja de León", aunque ella nació en Oviedo "pero me considero leonesa 100%", y el año pasado fue ganadora modelo Royal Senior Castilla y León. "Desde aquí quiero agradecer además a su directora Lourdes, de la agencia Rassims, que es la que organiza estos certámenes, porque me ha dado la oportunidad, con mis 53 años, de volver a subir a una pasarela y vivir la emoción y vivir esta experiencia tan maravillosa".

A Carmen siempre le gustó el mundo de la moda, por eso hizo un curso de modelos en la Escuela de Profesionales Carmen Hernando de Barcelona, pero por circunstancias de la vida se puso a trabajar en el comercio "y toda mi vida estuve trabajando y luego me he dedicado a ser madre. Soy una mujer con exceso de juventud y aquí estoy viviendo estas experiencias". Con una hija de 19 años que dice está encantada de esta nueva faceta de su madre, juntas acuden a desfiles como el de "la Fashion Week de Asturias, que tuve la oportunidad de desfilar gracias a la agencia Rassims, y me ha acompañado ahora también. Hemos venido de la Fashion Week del desfile de Pedro el Hierro y ella se lo pasa muy bien conmigo".

Gracias a este último certamen, Carmen Alvar ha pasado a formar parte del católogo de modelos de la agencia Rassims, lo que le ha permitido subir a una pasarela en una Fashion Week.

futuro

Entre sus próximos proyectos destaca una sesión de fotos de la revista Royal Senior, la participación en el desfile "Moda en la calle, feria de diseñadores y artesanos textiles de León" los próximos 3 y 4 de mayo, y tiene entre manos una gran apuesta televisiva como presentadora, "me voy a lanzar de lleno en el mundo audiovisual, televisivo, de la mano de la 987 Televisión. Va a ser un programa de emisión semanal, en el que se incorporarán muchísimas secciones de peluquería, estética, cuidados corporales, clínicas, centros de masaje. Consideramos que será un programa de muchísima audiencia".

A través de sus redes sociales puedes estar al tanto de sus noticias.