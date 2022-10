Miguel Angel Cercas, asesor de inversiones de Renta 4 Banco, analiza en Cope los mercados financieros

Miguel Angel Cercas, asesor de inversiones, hace una valoración en Cope León del taller impartido por Germán González en el Aula de Cultura de Renta 4 en León sobre inteligencia emocional, quien recordó con ejemplos concretos la frase de que "las cosas son como son", con independencia de cómo nos gustarían que fueran.

Cercas subraya que la realidad es que con las subidas de tipos de interés tan intensas que estamos viviendo, tanto del banco central europeo como de la reserva federal americana, en su intento de contener la inflación, está produciendo desajustes importantes tanto en la renta variable como en la renta fija.

Y este jueves está prevista nueva subida de tipos de interés hasta el 2%, lo que supondría una subida del 0.75%. Conforme las cifras de inflación han ido subiendo, la política del BCE ha cambiado: no es solo el primer ciclo de subidas desde 2011, sino también el que está realizando al mayor ritmo de la historia. Eso ha provocado una volatilidad muy intensa, también en las carteras de renta fija, donde hemos visto bonos corporativos con caídas de hasta el 20%. Esto es novedoso para la mayoría de los inversores, pues no se daba esta situación desde hace 40 años.

Este escenario puede revertir. Ya tuvimos un primer aviso este julio con un importante rebote en renta variable y en renta fija. En una visión a medio y largo plazo es conveniente estar invertido al menos en una gran proporción de nuestro dinero. Porque no podemos perdernos los mejores días de mercado, que nunca se sabe cuándo serán. La semana pasada una de las mayores gestores de renta fija del mundo, Amundi, entendía que era momento de ir invirtiendo en renta fija. Miguel Angel, con los clientes a los que asesora, les anima, si están en liquidez, ir picoteando poco a poco, porque ve precios muy interesantes.

Los que ya tienen inversiones, no deben olvidar la perspectiva del largo plazo, y que si están en buenos fondos de inversión, bien gestionados, con buenas empresas en cartera, tengan paciencia y no tomen decisiones precipitadas fruto del miedo. Este es un consejo genérico, habría que ver la situación personal, económica de cada inversor. Si uno tiene una cartera de inversión diseñada a medida de su riesgo, Cercas apunta que es mejor que se olvide de este tema por una temporada y no se precipite. Pero no es momento de venta. Hay que estar tranquilos, ir comprando poco a poco, tanto renta variable como renta fija. Por ejemplo, las subidas de tipos de interés benefician a los bancos, porque ese es su negocio, y por tanto subirán sus dividendos. Hay oportunidades de futuro que podemos ir explorando.

Incluso parece que las letras del tesoro ofrecen oportunidades.

Renta 4 Banco está en Ordoño II, 35 en la capital leonesa.