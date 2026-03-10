Así puedes vivir la experiencia de un terremoto en la única casa museo de España

La localidad alicantina de Almoradí ha inaugurado la única casa museo del terremoto de España, un proyecto que combina historia y una experiencia inmersiva para que el visitante pueda sentir en primera persona cómo fue el seísmo que devastó la Vega Baja en 1829. El concejal de Turismo, José Antonio Latorre, ha explicado en los micrófonos de Herrera en COPE en Alicante las claves de este espacio único, que busca honrar la memoria de la tragedia y, al mismo tiempo, enseñar sobre resiliencia y prevención.

Un viaje inmersivo al gran terremoto

El museo se ubica en una de las viviendas reconstruidas tras el terremoto del 21 de marzo de 1829, que con una magnitud estimada de 6,6 en la escala Richter destruyó por completo pueblos como Almoradí, Benejúzar, Torrevieja o Guardamar. "De todo aquello quedaba una sola vivienda prácticamente sin alterar, y fue la que adquirió el ayuntamiento hace unos seis años", ha detallado Latorre. Tras un proceso de rehabilitación, el museo abrió sus puertas en mayo del año pasado.

Quien haga la visita "va a tener la sensación de lo que ocurrió ese día a las seis y cuarto de la tarde", ha afirmado el concejal. La experiencia inmersiva está diseñada para que el visitante sienta el temblor y comprenda la magnitud del desastre que vivieron sus antepasados. Latorre destaca que es una experiencia sensorial y real: "tendrá la sensación de movimiento, de que realmente se está viviendo un terremoto".

Lecciones de superación y futuro

Más allá de la tragedia, el museo tiene una importante función educativa y de concienciación. "Intentamos que los niños y las personas de todas las edades seamos conscientes de que un terremoto puede ocurrir en cualquier momento y hay que saber cómo actuar", ha señalado Latorre. Esta parte didáctica convive con el relato de la reconstrucción, que para el concejal es una de las partes más importantes del proyecto.

El rey Fernando VII ordenó la reconstrucción de la comarca y envió al ingeniero José Agustín de Larramendi, quien diseñó los nuevos pueblos con medidas antisísmicas: "calles muy anchas, con la idea de que si había nuevos temblores, la gente saldría al centro de la calle y esas casas, si volvían a caer, ya no les aplastarían". Además, el museo se erige en un ejemplo de vivienda social, ya que en su día fue entregada gratuitamente a las familias que lo habían perdido todo.

Una visita autónoma y digital

Una de las grandes novedades del museo es su carácter autónomo y digital, algo que Latorre considera "único en España". El visitante compra su entrada por internet para el día y la hora que desee y recibe un código QR. Al llegar, un lector valida el código y abre la puerta, permitiendo realizar la visita de forma independiente. "Cuando terminas, la puerta vuelve a cerrarse cuando has terminado la visita, y ya se queda lista para el siguiente recorrido", ha explicado.

La acogida del público ha sido excepcional, y según el concejal, la experiencia no deja indiferente a nadie. "Todo el que visite el museo te puedo decir que sale encantado", ha concluido, invitando a todos a descubrir esta página fundamental de la historia de la Vega Baja.