Álvaro Abril, el genio del arte cofrade que da personalidad a las vírgenes, Premio Cofrade de COPE Motril

Álvaro Abril Vela, artista multidisciplinar especializado en arte cofrade, ha sido galardonado por Cope Motril con el premio a su trayectoria por su aportación a la Semana Santa. El galardón, que se entregará el viernes, 13 de marzo, en el teatro Calderón de la Barca de Motril, reconoce su trabajo como diseñador y vestidor de imágenes, una faceta que se ha convertido en su seña de identidad.

El arte de vestir imágenes

Abril se ha ganado el reconocimiento por su habilidad para dotar de personalidad propia a cada virgen. Para él, la clave de su trabajo no es la improvisación, sino el análisis: "El tema de la vestimenta, al fin y al cabo, es tan solo estudiar a la imagen", afirma. Considera que cada imagen es un mundo, un universo propio que requiere estudiar su fisonomía, sus rasgos y la personalidad de la hermandad.

Cada imagen es un mundo, es un universo propio" Álvaro Abril Vela Artista multidisciplinar especializado en Arte Cofrade

Este enfoque le permite crear estilos diferenciados y personales, siempre desde el respeto a la tradición de cada hermandad. Su objetivo es "mejorar lo que es mejorable y quedarse, por supuesto, con la seña de identidad que ya vengan arrastradas de décadas o incluso de siglos", explica el artista.

Nuevos proyectos y estrenos para 2024

Actualmente, su taller está inmerso en decenas de proyectos para toda Andalucía y parte de España. En Motril, ha diseñado el nuevo paso de la Hermandad de la Cena y el manto de la Virgen de los Dolores, mientras avanza en el diseño del paso para la patrona, la Virgen de la Cabeza.

Este año, Granada será el principal escaparate de sus trabajos, con estrenos que llevaban años proyectados. Entre ellos destacan los respiraderos de la Hermandad de Pasión y los de la Hermandad de Ferroviarios, así como el paso de palio de la Virgen de la Caridad de la Lanzada.

Una Semana Santa en auge

Álvaro Abril también destaca el momento que vive la Semana Santa de su ciudad natal. Considera que la Semana Santa de Motril está "evolucionando a pasos de gigante" y se está convirtiendo en "uno de los mayores exponentes de la provincia". Atribuye este crecimiento al movimiento costalero y a la implicación de la gente joven.

Ante el reconocimiento de Cope Motril, Abril se muestra agradecido y humilde. "Siento que no soy digno del premio, pero igualmente lo agradezco en el alma", ha declarado. El artista ha aprovechado para dar las gracias a la cadena, a la ciudad de Motril y al conjunto de los hermanos mayores.