Luis Zueco revela al Goya más desconocido: el artista libre perseguido por la Inquisición

El escritor Luis Zueco ha plasmado en su nueva novela, 'El juicio: La inquisición contra Goya', uno de los episodios más desconocidos y peligrosos en la vida del célebre pintor: su persecución por parte de la Santa Inquisición. A través de una narración que combina el thriller con la novela histórica, Zueco explora la faceta de un Goya que se atrevió a desafiar los límites de su tiempo, una historia que, según el autor, va más allá de la simple biografía para explicar "la importancia del arte para transformar la sociedad".

Los Caprichos: arte contra el poder

La novela arranca con los problemas que Goya tuvo a raíz de la publicación de 'Los Caprichos' en 1799. Lejos de su faceta como pintor de cámara que retrataba a la realeza y la aristocracia por encargo, Goya financiaba de su propio bolsillo una obra personal y libre. Por primera vez, como explica Zueco, "Goya va a demostrar que el artista puede ser libre", creando un libro con 80 grabados que se atrevía a cuestionar el orden establecido.

La serie de grabados tuvo que ser retirada a los pocos días de su publicación por el temor a la Inquisición. Su contenido era demoledor: "ataca a todo, todos los abusos, toda desigualdad, todos los males de la sociedad de su época los ataca Goya", afirma el autor. Esta crítica frontal le granjeó al pintor poderosos enemigos y marcó uno de los momentos de mayor riesgo en su carrera.

El misterio de 'La maja desnuda'

Otro de los grandes temas de la novela es 'La maja desnuda'. Zueco desmiente que la modelo fuera la duquesa de Alba, una teoría extendida pero sin base histórica. En una época en la que pintar un desnudo femenino estaba totalmente prohibido, la obra fue un acto revolucionario. Como recuerda el escritor, es una obra que rompe con todo lo anterior porque "es el primer desnudo total de la historia".

El cuadro existió gracias a que fue un encargo de un alto cargo del gobierno para su gabinete secreto, un lugar oculto donde coleccionaba otros desnudos. La novela introduce a Angélica, un personaje de ficción que guía al lector por el Madrid de la época y ayuda a desentrañar el misterio que rodea no solo a 'La maja desnuda', sino también a su enigmática pareja, 'La maja vestida'

Un ilustrado en tiempos de oscuridad

Luis Zueco define a Goya como un ilustrado y un liberal en el sentido de la época, preocupado por la modernización de un país que se estaba quedando atrás. Dos grandes males inquietaban al pintor: la desigualdad entre la opulencia de los palacios y la miseria de las calles, y la ignorancia del pueblo, que permitía el auge de malos gobernantes.