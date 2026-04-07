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Los mercados resisten a la incertidumbre: "Hay margen para la duda, pero no para el dramatismo"

La volatilidad generada por las tensiones geopolíticas y el petróleo no desata el pánico entre los inversores, que actúan con prudencia ante un posible ajuste

Renta 4 Banco
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Jacobo Casas

Juan Pablo García Valadés, asesor de inversiones de Renta 4 Banco

Jacobo Casas

Ponferrada - Publicado el

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