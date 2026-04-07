Los mercados resisten a la incertidumbre: "Hay margen para la duda, pero no para el dramatismo"
La volatilidad generada por las tensiones geopolíticas y el petróleo no desata el pánico entre los inversores, que actúan con prudencia ante un posible ajuste
Jacobo Casas
Ponferrada - Publicado el
1 min lectura3:06 min escucha
Escucha en directo
En Directo COPE LEÓN
COPE LEÓN
"El PNV ha pedido el Guernica; si se ha sacado a Franco del Valle de los Caídos, ¿por qué no se va a sacar un cuadro del Reina Sofía?"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h