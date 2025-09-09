Los mercados se mantienen en máximos pese a la incertidumbre

En plena oleada de noticias preocupantes para la economía mundial, los mercados bursátiles continúan en positivo y rozando máximos históricos. Para analizar este fenómeno, contamos con la visión de José Andrés Álvarez, asesor de inversiones en Renta 4 Banco. Liquidez frente a tensiones globales

Según Álvarez, el apetito inversor está evitando correcciones relevantes. “Aunque la renta fija y materias primas como el petróleo cotizan hoy por debajo de los niveles de hace un año, la abundante liquidez que entra en los mercados financieros mantiene el impulso alcista”, explica.

Ni las tensiones geopolíticas ni el riesgo de recesión parecen frenar a los inversores. “La liquidez se está canalizando directamente hacia los mercados financieros”, apunta el asesor.

Oro y criptodivisas al alza

El experto recuerda que la subida del oro y las criptomonedas se debe a la pérdida de confianza en las monedas tradicionales, lastradas por los elevados déficits estructurales de las principales economías: Japón, Estados Unidos, China y Europa.

Aun así, advierte: “Son productos de alto riesgo. Nuestros analistas recomiendan destinar en torno al 15% de la cartera a estos activos, siempre con precaución”.

Ajustes de cartera

Esta semana, Renta 4 Banco ha reducido exposición a renta variable en favor de la renta fija. Dentro de la renta variable, la estrategia ha rotado desde Europa hacia mercados emergentes. Bancos: de sector “odiado” a sector “estrella”

El sector bancario ha liderado el mercado desde diciembre de 2024, con una revalorización superior al 40%, frente al 2% del resto. En el Ibex 35, su peso ya alcanza el 40%.

Entre los motivos de esta subida destacan:

Revisiones al alza de beneficios (+10% desde enero).

Una curva de tipos de interés más favorable.

Altos niveles de capital que superan los requisitos regulatorios.

“Los bancos europeos han pasado de ser el sector más ‘odiado’ a uno de los más demandados por los inversores”, señala Álvarez.

¿Es buen momento para invertir en bancos?

El asesor considera que la oportunidad ya podría haberse agotado: “Estas condiciones ya están reflejadas en las cotizaciones. Recomendamos reducir progresivamente la exposición al sector”.

Para una visión más completa, Renta 4 Banco recomienda acudir siempre al asesoramiento profesional. Oficina de Renta 4 Banco en León: Ordoño II, 35.