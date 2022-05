Escucha Herrera y Mediodia en Cope León

estar informado muy buenas tardes faltan 10 minutos para alcanzar la una del mediodía de esta jornada de viernes 13 de mayo de 2022 sintonizar la Cadena COPE claro cuál sino saludos de rocío Fernández García que atiende control de sonido saludos ante el micrófono azul de Esther Peñalba ayer vamos con algunas noticias de hoy Google leon-villablino estar informado una mujer de 81 años murió ahogada en un sifón de un canal que recorre el pueblo de seison de la Vega perteneciente al municipio de San Cristóbal de la polantera aparentemente la señora acostumbrada a coger agua de dicho canal considerado una práctica habitual y por desgracia ayer la octogenaria cayó de cabeza al sifón de pequeñas dimensiones y no pudo salir por otra parte agentes de la Policía Nacional de la comisaría de León han detenido un hombre de 37 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en la tarde del día 9 de mayo en un estanco de la capital leonesa dónde escribió una navaja con la que he ido a la empleada del local para conseguir el dinero el detenido que ya contaba con antecedentes policiales previos fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción la Real Colegiata Isidoro acoge hoy y mañana el Congreso de la Sociedad de Medicina de Familia y Comunitaria de Castilla y León se trata de unas jornadas innova de horas en las que a través de diversos talleres y mesas de debate los profesional potenciarán la formación de los residentes y médicos de familia en la comunidad el lema elegido para la cita es presentes para construir futuro además el Congreso sirve para denunciar la situación precaria que vive la primaria la falta de profesionales y de inversión así como la necesidad de reformas urgentes que se requieren para dar respuesta a las necesidades actuales el Ayuntamiento de la capital leonesa prueba la inversión de 4000000 para la modernización del mercado del Conde Luna de mercaleon y del comercio tradicional la Junta de Gobierno Local también ha dado el visto bueno al proyecto de ejecución de las obras del nuevo polideportivo de Puente Castro y se ha autorizado los proyectos de restauración de la cara exterior y de iluminación de la muralla tardorromana de era del Moro seguimos con el Consistorio León es porque mañana sábado se suma a las celebraciones del Día Mundial del Comercio Justo que reivindica la importancia de avanzar en la igualdad de género bajo el lema por la igualdad somos Comercio Justo varias tiendas adheridas al programa organizan degustaciones de productos de comercio justo y se realiza una exposición fotográfica tira del hilo del algodón más justo que ONG sed solidaridad educación desarrollo tiene instalada en el Instituto Confucio de la Universidad de León 25 tres millones hasta 2024 para favorecer la autonomía personal en el medio rural el Servicio de Ayuda a Domicilio adjudicado a las empresas onet Iberia soluciones y Aralia servicios sociosanitarios salió a licitación en 58000000 por 4 años dos de ejecución por Robles dos más las adjudicatarias quedan obligadas a mantener los contratos de los más de 700 trabajadores que prestan esta asistencia para garantizar estabilidad laboral te cuento también que la fase diocesana del sinodo por una iglesia sinodal comunión participación y misión tendrá su broche de cierre mañana sábado con una peregrinación la Virgen del Camino que bajo el lema caminamos juntos con María organiza el equipo de coordinación del mismo comenzará a las 9:30 en la plaza de Regla la marcha avanzará por la del Camino de Santiago a fin de alcanzar a mediodía el destino de la Basílica de la Virgen del Camino la explanada de la Virgen del Camino que a las 12 cerrará el acto central de la jornada con una Eucaristía de acción de gracias por los frutos de la fase diocesana del sinodo que presidirá el obispo de León el padre Luis Ángel de Las Heras y por último te recuerdo que el Palacio de Exposiciones de León acoge este fin de semana la cuarta edición de desembalaje la feria de decoración vintage almoneda antigüedades y coleccionismo que contará en esta ocasión con 45 expositores y una decena de talleres gratuitos precio de las entradas es de 3 si quiere online en desembalaje leon.com y de 4 en taquilla la feria arranca esta tarde a las 5 estamos ya con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer la previsión meteorológica buenas tardes cielo velado por nubes altas hoy en la provincia de León con nubosidad de evolución y probabilidad de chubascos vespertinos y que podrían ir acompañadas de granizo máximas en ascenso se alcanzarán los 30 grados hoy en Ponferrada 28 en León y 28 también en Bembibre viento flojo variable predominando el suroeste por la tarde y durante este fin de semana mañana sábado de nuevo cielo velado por nubes altas con nubosidad de evolución por la tarde y chubascos vespertinos que podrían ir acompañados de tormenta temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios 30° alcanzarán en Ponferrada 27 León 27 también en Astorga 26 en Bembibre y 26 en Villablino viento flojo variable predominando el suroeste por la tarde y durante la jornada del domingo esperamos también algún chubasco con predominio de cielos con nubes medias y altas y nubosidad de evolución las temperaturas sin cambios es una información de la Agencia Estatal de Meteorología para comidas y cenas familiares ricos de precosan calentar y comer callos lasañas oreja de cerdo guisada y croquetas de jamón y cecina ricos de precosan encuentralos en tu carnicería habitual y en tiendas de alimentación especializadas ricos de precosan productos artesanos sin conservantes hechos en León agenda con carnicerías lorpy el norte y filetes de pollo 5,95 euros el kilo hígado de ternera 3,89 del kilo y filetes de cerdo 5,45 euros el kilo Avenida de Roma 14 patrocina la agenda cultural te cuento que el semisótano del Museo Casa botines Gaudí acoge hoy viernes la proyección a las 17:30 del documental traidores de Jon Viar a continuación se celebrará un coloquio y a las 7 y se estrena el documental las buenas sombras los escoltas frente al terrorismo dirigido por Felipe Hernández Cava es una actividad que organiza la Fundación Miguel Ángel Blanco el acceso es gratuito por el modo lista de Ezequiel en el Teatro San Francisco mañana sábado a las 19 dentro del ciclo Teatro de León la compañía Teatro Teatro presenta salvaje adaptación de un dios salvaje de Yasmina Reza en 8 a la venta en la taquilla del Teatro San Francisco la artista Yoko Ono interviene en la fachada del MUSAC con su obra imagine peace 53 años después de su celo petynce por la Paz con John Lennon en Amsterdam y Montreal yokono ha conseguido una intervención de escala mundial en la que comparte su mensaje de paz con la comunidad global enmusa que la pieza por 3 m creada específicamente para la fachada del icónico edificio puede verse entre el 13 de mayo y el 13 de junio de este año seguimos en el MUSAC porque como antesala de su exposición ir a la historia de Antonio Ramón Ramón que se inaugura el 21 de mayo el laboratorio 987 del MUSAC el artista chileno Javier Rodríguez imparte un taller historietas en el que se abordarán los elementos fundamentales del cómic la actividad abierta a la participación de las personas mayores de 13 años es gratuita se desarrolla hoy y mañana inscripción punto es hasta aquí la agenda que te ofrece hoy en COPE carnicerías lorpy carnicerías fantásticos embutidos elaborados en nuestra fábrica además tenemos los mejores ingredientes para un buen cocido leones y todo al mejor precio carnicerías lorpy en la glorieta de Carlos Pinilla 1 en la plaza del Espolón 2 en la Avenida de Roma 14 y en pendón de Baeza 29 Lorquí carnes y embutidos con nombre propio y también en lorca.es en Restaurante Casa Divi nuevos menús cada día de lunes a viernes desde la 1:00 a 13 cenas desde las 9 17 de lunes a jueves gran variedad de postres en el Día del Niño Hospitalizado qué se celebra hoy COPE León se hace deco de un vídeo elaborado por la profesora Patricia Martínez de la Escuela Municipal de Música de León un precioso homenaje para todos los niños y niñas que están en necesita atención sanitaria un beso redondo de Conchita puedes ver el vídeo elaborado por la profesora en youtube y también en la web y facebook de COPE estar informado Viernes de Mayo sintonizas la Cadena COPE en diez minutos alcanzamos la 1:30 recibe un saludo de rocío Fernández García otro de Esther Peñalba ayer una tienda donde su luz te ilumina de felicidad la mejor atención los mejores precios las mejores lámparas teleluz al lado del avión el Palacio de Exposiciones de León coge desde hoy y hasta el domingo la celebración de la cuarta edición de desembalaje la Feria de la que hablamos a continuación con José María Camps director muy buenas tardes José María en qué consiste esta feria España y Francia que tiene ningún peligro único común denominador que es que tengan las piezas más de 40 años tiene un trébol vintage 20 en una feria muy completa para todos los gustos seguro expositores se van a realizar una decena de talleres gratuitos sobre que pimientos.del activa Lakeone ya por estos cursos de restauración y mantenimiento discursos breves de hora y media pero sigues importantes de restauración de muebles de madera de cuero de metal y de mármol con todo lo que está alrededor del mundo del antiguo para quien tenga hambre o ser que no se preocupe porque hay una Food Truck mirando pues ya le digo todos pues el objetivo por supuesto es dar una segunda vida esos objetos históricos y únicos pero también hay otros no quiero ir a cierres famosas no es reutilizar y y eso conlleva la segunda vida sobre la zona vendidas en esta feria que vienen aquí que aportan pedimos en una silla y cliente sub 21 Córdoba España y también no van a fallar en este ferial León otro cultural las tiene que ponen habitualmente en el en la feria de antigüedades en series como el desembalaje no tienen cabida en los museos pero si no lees nueva entrada visita comercial se perdería y de esta forma sabemos cómo iremos como trabajaban como desembalaje León la feria que arranca esta tarde a las 17 en el Palacio de Exposiciones José María cuál es el horario hasta las 21 mañana sábado de 11 a 21 y domingo de 11 a 20 cuánto cuestan las arreglaré si las compras online en la página desembalaje León come puede distinguirse busco plato de la más barata en taquilla para comprar en 3 en taquilla pues un poquito más cara de la feria de traje de antigüedades gracias por acompañarnos hoy en COPE