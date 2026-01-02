El parricidio de Fuenmayor que destapa un historial de violencia de género: La madre constó en el sistema VioGén en 2012, aunque el caso quedó inactivo

Fuenmayor vive días de dolor y desconcierto tras el crimen ocurrido la pasada Nochevieja, cuando un joven de 19 años fue detenido por acabar presuntamente con la vida de su padre, de 54. El municipio riojano, de apenas 3.000 habitantes, se siente triste e incrédulo ante los hechos.

Un pasado de violencia de género

La investigación ha revelado que la familia, que residía en la calle Veracruz, tenía antecedentes por violencia de género. Según ha confirmado la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, la madre constó en el sistema VioGén en 2012, aunque el caso quedó inactivo al retomar la convivencia.

Minuto de silencio en Fuenmayor

Como muestra de repulsa, Fuenmayor ha convocado este mediodía una concentración en el Ayuntamiento, donde decenas de vecinos han guardado un minuto de silencio por el suceso.

A la espera de la justicia

El joven detenido pasará a disposición judicial en las próximas horas y se espera que pronto se levante el secreto de sumario para conocer más detalles. Mientras tanto, la madre y los hijos menores están siendo atendidos y se encuentran en un piso tutelado en Logroño.