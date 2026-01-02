López Miras concede la Medalla de Oro de la Región de Murcia a la princesa Leonor: "Siempre será una de nosotros"

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado este viernes que el Ejecutivo autonómico entregará la Medalla de Oro de la Región de Murcia a Su Alteza Real Doña Leonor de Borbón. Según ha expresado el presidente, tras su paso por la Academia General del Aire y el Espacio (AGA) de San Javier, la princesa "siempre será una de nosotros".

Un vínculo forjado en la AGA

López Miras ha puesto en valor la conexión que se establece entre la Princesa de Asturias y la Región de Murcia. "Como Su Majestad el Rey ha expresado en más de una ocasión, la Princesa de Asturias recordará su estancia en San Javier con mucha satisfacción, la misma con que nosotros nos sentimos orgullosos de otorgarle nuestro máximo reconocimiento", ha afirmado.

El presidente ha añadido que para la comunidad "es un honor y un orgullo acogerla en su período de formación militar, como lo hicimos antes con su padre y su abuelo". Además, ha señalado que su paso por la academia "contribuye a que Doña Leonor conozca aún mejor la Región de Murcia, lo que somos y representamos: una tierra alegre, hospitalaria, generosa y comprometida".

Símbolo de futuro y unidad

En esta línea, López Miras ha resaltado que "la Princesa Leonor representa el futuro de la Jefatura del Estado" y que forma parte de "esa generación de jóvenes que van a protagonizar la construcción de un país y una Región de Murcia más fuertes, solidarias y preparadas".

CARM López Miras saluda a la Familia Real

Finalmente, el presidente ha destacado los valores de la Corona que inspiran esta distinción, ya que, según ha explicado, "es símbolo de unidad y concordia", al unir "tradición, presente y futuro" y representar "un esfuerzo continuo para mejorar la convivencia en paz de todos los españoles".