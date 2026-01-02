La espera para operarse en Menorca se acerca a los 100 días

La sanidad pública en Menorca afronta un escenario de demoras significativas para los pacientes que necesitan una operación. Según los últimos datos oficiales del Servei de Salut del Govern balear con fecha del 1 de enero, la espera media para una intervención quirúrgica en el Hospital Mateu Orfila se sitúa en casi 99 días. En cuanto a las consultas con un especialista, la demora media en la isla es de 72 días.

La situación en el conjunto de Baleares

Estos datos locales se enmarcan en una tendencia general de aumento en el archipiélago. En el conjunto de la sanidad pública balear, la lista de espera quirúrgica ha crecido hasta los 16.624 pacientes, lo que supone un aumento del 23 % en solo un año. Como resultado, la demora media para ser operado en las islas ha pasado de 104 a 118 días de media, un incremento del 13 %.

En el ámbito de las consultas externas, el número de ciudadanos pendientes de una cita también ha aumentado considerablemente en Baleares, con un crecimiento de casi el 15 % al pasar de 79.222 a 91.012 personas en el último año. Sin embargo, y a diferencia de la espera quirúrgica, el tiempo medio de demora para una consulta ha logrado reducirse un 16 %, situándose en los 72 días que, precisamente, se registran de media en Menorca.

Especialidades con mayor demora

A nivel autonómico, algunas especialidades concentran las mayores demoras, lo que afecta directamente a los pacientes menorquines. En el área quirúrgica, Cirugía General y Digestivo encabeza la lista con una espera media de casi 150 días. Le siguen de cerca Traumatología, con 134 días de promedio, y Otorrinolaringología, con 126 días.

En lo que respecta a las consultas, las áreas más saturadas son Reumatología, donde los pacientes esperan una media de 120 días para ser atendidos. Traumatología infantil, con 104 días, y Neurología, con 102 días de demora media, completan el listado de las especialidades con mayor tiempo de espera para una primera visita en el sistema sanitario balear.