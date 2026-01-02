Los Reyes Magos, invitados de excepción en el Roscón gigante de COPE y el Ayuntamiento de Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena y COPE se han unido un año más al grupo de amigos pasteleros de Cartagena para hacer más dulce la espera de los Reyes Magos. Fieles a su cita, este sábado repartirán miles de raciones de un Roscón de Reyes gigante de forma gratuita en una tarde pensada para el disfrute de toda la familia, gracias a sus patrocinadores.

El evento tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento a partir de las 17:00 horas. El maestro de ceremonias será Jimeno de Cadena 100, quien ha prometido dos horas de diversión con juegos, la mejor variedad musical y regalos para que grandes y pequeños se sientan niños otra vez.

Sin embargo, Jimeno estará acompañado de los Reyes Magos en esta ocasión. La suspensión de la cabalgata hace que adelanten su llegada a la ciudad y puedan estar en la cita de COPE Cartagena por primera vez. Sin duda, un aliciente más para acudir a por un trozo de esos doscientos metros de roscón elaborado por los amigos pasteleros.

Fiesta y regalos en la Plaza del Ayuntamiento

COPE La alcaldesa y la directora de COPE reparten roscón

El propio Jimeno ha animado a todos los cartageneros a participar: "Todas las familias, a todos los niños de Cartagena, les digo a todo el mundo que se acerque, vamos a montar un fiestón, va a haber juegos, va a haber regalos". Según ha añadido, "una fiesta donde los niños son los protagonistas es una fiesta en la que nunca sabes lo que va a pasar, así que seguro que lo vamos a disfrutar mucho".

Un roscón de récord con premio

El dulce, elaborado por los Artesanos, dará la vuelta al Palacio Consistorial con sus más de 200 metros de roscón, lo que permitirá repartir unas 4.500 raciones. Además, el postre esconderá en su interior muchísimos premios. La cita es este sábado, 3 de enero, a partir de las cinco de la tarde.

Este roscón cuenta con el apoyo de los empresarios que se vuelcan con los más pequeños y las familias y con la iniciativa de COPE y el Ayuntamiento de Cartagena. Gracias a: La dulce Ilusión Repostería Creativa; Fercasa, Karabuc, compra venta de oro, La Óptica de Ana, Mundobici, Lhicarsa, Worktime, Cafés Cavite, El Kilo y Medio, DPalo Interiorismo, El Secreto de mi Tierra, Terrakota, José Díaz, Cafés Pérez Campos, Vehículo Oficial OMODA-JAECOO / PROCHERY.