Los Reyes Magos navegan hacia Menorca en medio de un fuerte temporal

A pesar del fuerte temporal de mar, con viento y una considerable marejada, los Reyes Magos de Oriente ya se encuentran en las proximidades de Menorca. En una comunicación directa desde el barco real, el propio rey Melchor ha confirmado que, aunque la travesía está siendo dura, mantienen la intención de llegar puntualmente a su cita con los niños de la isla. La primera parada será en Es Castell y Mahón, donde se espera su desembarco en Cales Fonts y la estación marítima este lunes sobre las 18:00 horas.

Una travesía marcada por el mal tiempo

La navegación durante las últimas jornadas no ha sido sencilla. “Hay mucho viento en el mar hoy”, ha explicado Melchor, cuya voz se escuchaba con el oleaje de fondo. Para hacer frente al largo viaje desde Oriente, los tres reyes se turnan al mando de la embarcación. “Ahora estoy yo en el mando, luego pasará Gaspar y Baltasar, porque hay mucho, mucho mar”, ha detallado su majestad, quien ha expresado su confianza en que la travesía concluya sin incidentes.

Esperemos que lleguemos todos bien" Rey Melchor

El viaje de este año se suma a una larga lista de desafíos que Sus Majestades afrontan cada año, desde cruzar desiertos hasta surcar mares embravecidos. “Es un poco duro, pero bueno, ya queda poco para llegar a la isla de Menorca”, ha confesado Melchor, reconociendo el esfuerzo que supone la misión de repartir ilusión en todos los rincones del mundo. Su aprecio por Menorca es evidente, destacando que es “una isla muy bonita” y mostrando su conocimiento de que es Reserva de la Biosfera.

La logística real para el desembarco

Como es tradición, el buque principal que transporta los incontables regalos no puede acceder al interior de los puertos menorquines por sus dimensiones. Por ello, la comitiva real utiliza “unos barcos más pequeñitos” para el desembarco, mientras el navío principal espera fuera para facilitar el reparto nocturno por todas las casas. Melchor ha asegurado que están preparados para satisfacer los deseos de todos los niños, incluso los de última hora, ya que las cartas todavía pueden enviarse “hasta el domingo o el lunes por la mañana”.

Llevamos el barco muy cargado de cosas y está preparado todo" Rey Melchor

En su recorrido por los diferentes municipios, los Reyes Magos desfilarán en carrozas y, si el tiempo lo permite, también montarán a caballo. Además, han tenido en cuenta las necesidades de todos los niños, preparando caramelos sin gluten para los celíacos. Sus Majestades también son cada vez más conscientes de la seguridad, por lo que extreman las precauciones al lanzar los dulces para proteger a los más pequeños durante las cabalgatas.

Horarios y previsiones

Tras su llegada a Mahón y Es Castell (18:00 h), Sus Majestades tienen previsto llegar a Ciutadella a las 19:00 h, así como demás poblaciones de la isla. La mala previsión meteorológica para el lunes, con cielo cubierto y precipitaciones, podría afectar al desarrollo de las cabalgatas. El viento moderado a fuerte del norte y nordeste será el protagonista. En Sant Lluís, la llegada será la más tardía, el día 6 a las 6:45 h. El rey Melchor también ha transmitido un mensaje universal: “Que en el mundo haya paz”.

La visita de los Reyes Magos se enmarca en la celebración de la Epifanía, una festividad de origen griego que significa “manifestación”. Conmemora la adoración del Niño Jesús por parte de los sabios de Oriente, simbolizando que el Mesías se revela a todos los pueblos. Los regalos que portaban tenían un profundo significado: el oro, entregado por Melchor, como presente para un rey; el incienso, de Gaspar, como ofrenda a un dios; y la mirra, de Baltasar, como anuncio de su naturaleza humana y su futuro sufrimiento.

La tradición también representa las tres edades del hombre (juventud, madurez y senectud) y los tres continentes conocidos en la antigüedad (Europa, Asia y África), reforzando la universalidad del mensaje. Esta escena ha sido una de las más representadas en la historia del arte, desde los mosaicos de San Apolinar el Nuevo en Rávena hasta la versión de Velázquez, que situó el acontecimiento en la Sevilla del siglo XVII.