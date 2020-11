Carmen Morán pide al PP que “no manipule” la información de la Ley Celaá para buscar “rédito político"

La senadora nacional berciana del PSOE por León, Carmen Morán, ha lamentado las acusaciones del portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, que “pierde tiempo y credibilidad en obstaculizar el impulso que desde el Ejecutivo se quiere ofrecer a la enseñanza con la aprobación de la Ley Celaá”. “No hay que buscar enfrentamientos entre la enseñanza pública y la concertada cuando no existen”, ha sentenciado la política socialista.

Desmintiendo la intención de Morala, Morán ha insistido en que la educación seguirá siendo plural y libre, ya que el compromiso del proyecto en tramitación apuesta por garantizar la máxima calidad de enseñanza a los alumnos y alumnas de Ponferrada y de todo el país”.

“El Gobierno no tiene intención de cerrar ningún centro de educación especial. En ningún caso la LOMLOE que va a derogar la LOMCE va a implicar la disolución de este tipo de centros, al contrario, el papel relevante que desempeñan seguirá colaborando con los colegios educativos ordinarios”, ha explicado, asegurando que la educación especial siempre será una opción.

La representante berciana en el Parlamento también ha aclarado que la escuela concertada seguirá existiendo. “La ley no intenta eliminar la escuela concertada. Pretende que las cuotas no existan para no impedir el acceso a niños y niñas sin recursos. Se trata de que cualquier estudiante que quiera ir a un colegio concertado pueda hacerlo, aunque sus padres no tengan dinero para pagarlo”, ha apuntado, añadiendo que lo único que se prohibirá será la segregación de sexos en la concertada.

Para finalizar, Morán ha explicado que la religión no desaparecerá de los colegios, y que existirá libertad para estudiar esta asignatura como siempre, con la salvedad de que dejará de ser evaluable y no contará para la media ni para solicitar una beca. “Abandonen la hipocresía política y arrimen el hombro para poder garantizar este derecho básico a todos nuestros alumnos y alumnas con las mejores garantías”, ha insistido dirigiéndose al Partido Popular.