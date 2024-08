Villafranca acogerá Musicamino, un escaparate para la música, el vino y el Camino de Santiago

La localidad berciana de Villafranca del Bierzo ha acogido el acto de presentación pública de la primera edición del festival Musicamino, un acontecimiento musical, enológico y cultural que tendrá lugar en Villafranca durante los días 27, 28 y 29 de septiembre y en el que participarán formaciones musicales de la talla de Dorian, Muchachito Bombo Infierno y La Habitación Roja.

El cartel musical de Musicamino lo completan las bandas como Apartamentos Acapulco, Colectivo Panamera, Fetén Fetén, CGPP, Me Fritos And Gimme Cheetos, Mazu & The Rockkens, Sr Rock And Roll y La Pariga. Las primeras 500 entradas ya están a la venta al precio promocional de 35€ más gastos de gestión, para todos los conciertos, en la web del festival.

La presentación tuvo lugar en el Teatro Villafranquino y corrió a cargo del alcalde de Villafranca del Bierzo, Anderson Batista; del diputado provincial de Cultura, Arte y Patrimonio de la Diputación Provincial de León, Emilio Martínez; y de los portavoces de la organización del Festival Musicamino, Rafa Martínez y Koke del Valle. A este acto acudieron también personalidades del tejido socioeconómico de la comarca del Bierzo y representantes de las empresas (Estrella Galicia, Valcarce o Schweppes, entre otros) y de los organismos patrocinadores del evento, que estuvieron representados por Consuelo Ysart, presidenta de la asociación Bierzo Enoturismo, y de Adelino Pérez, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo.

Musicamino se erige como un festival sustentado en tres pilares fundamentales: la geografía del Camino de Santiago a su paso por El Bierzo y la riqueza del mundo del vino de la comarca berciana con la música como hilo conductor. En torno a estos ejes se ha vertebrado un evento que esta llamado a convertirse en el primer enofestival de prestigio internacional de la comarca como cita que cada año atraiga a miles de personas y genere un significativo impacto económico en la zona, impulsando y promocionando los productos y productores locales.

El alcalde de Villafranca del Bierzo, Anderson Batista, aseguró que “con este hito se refuerza la marca Villafranca y la marca Bierzo como referencia cultural”. El diputado de Cultura, Emilio Martínez, por su parte, hizo hincapié en el compromiso de la institución provincial en el apoyo a las iniciativas culturales que surgen en los municipios de la provincia de León.

El Festival Musicamino reunirá a los mejores y más conocidos expertos del mundo del vino en la programación de catas magistrales, entre ellos, el prestigioso enólogo Raúl Pérez, además de Ricardo Palacios, Alejandro Luna, Santi Ysart, Lilo Fernández, Marcos López y César Márquez.

De forma paralela al recinto que acogerá los conciertos, el festival habilitará un recinto dedicado al mundo del vino llamado Musicavino, donde habrá expositores, catas, charlas y muestras de maridaje entre el vino y la gastronomía berciana, con música en directo y donde también tendrán cabida los estands turísticos e informativos para que el visitante conozca la geografía de la comarca y los numerosos sitios de interés para visitar en El Bierzo.

Además de la propuesta musical y enológica, Musicamino también ofrecerá una variada gama de actividades culturales, lúdicas y comerciales dirigidas a todos los públicos e intereses relacionados con el vino, la música y la cultura del Camino de Santiago, tales como DJ's, teatro de calle, pasacalles y para los más pequeños espectáculos de teatro, magia, cuentos y payasos. Asimismo, se reservará un espacio de debate en un foro abierto al público para analizar el presente y el futuro del Bierzo en el Camino de Santiago.

Todas estas actividades complementarias se desarrollarán en un lugar distinto al del escenario principal destinado a las actuaciones musicales, en el entorno de la Herradura de Alameda, serán en su mayoría de carácter gratuito y tendrán garantizada la accesibilidad universal a las mismas.