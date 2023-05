Sporting de Gijón - Ponferradina: horario, dónde ver, escuchar y seguir el partido

La Deportiva Ponferradina juega este domingo, 28 de mayo de 2023, a las 16:15 horas fuera de casa, en tierras asturianas, en el estadio El Molinón, ante el Sporting de Gijón y el choque corresponde a la cuadragésima segunda jornada de LaLiga SmartBank (última jornada). El arbitraje correrá a cargo de Rafael Sánchez López del Colegio Murciano. El partido lo puedes seguir en el Tiempo de Juego Nacional a través de COPE Bierzo.

Los bercianos llegan tras empatar en la última jornada de liga, 1-1, en casa, en el estadio El Toralín, ante el Albacete, y ya están descendidos desde hace dos semanas. Por su parte, el Sporting de Gijón viene también de empatar, en este caso 2-2, fuera de casa, en el estadio Ipurúa, ante el Eibar. En la clasificación los deportivistas como decíamos están descendidos y se encuentran en vigésima posición, con 41 puntos y los asturianos ocupan la decimoséptima, acumulando 50 puntos.

Los blanquiazules que entrena Juanfran García tienen las bajas de Agus Medina y Pascanu por sanción, y Amir y Dani Ojeda, por lesión. Por su parte, los gijoneses tienes las ausencias de Pol Valentín, Zarfino, Jony, Campuzano y Nacho Méndez, por lesión y Izquierdoz, por sanción.

En la presente temporada en el estadio El Toralín el encuentro de ida acabó con victoria de los deportivistas, 1-3. En la pasada temporada en tierras asturianas, en el estadio El Molinón, hay que reseñar que el choque finalizó con también triunfo berciano, (2-3). En el Bierzo, el partido finalizó de igual manera con los 3 puntos para los blanquiazules al ganar, (4-1)

DECLARACIONES DE JUANFRAN GARCÍA, ENTRENADOR DE LA DEPORTIVA PONFERRADINA

“No hemos hablado aún de mi continuidad, no es momento. Ya me he pronunciado. Queda un partido y hay que ser profesionales e ir a conseguir los tres puntos”.

HORARIO DEL PARTIDO

Sporting de Gijón y Ponferradina se medirán este domingo, 28 de mayo de 2023 a las 16:15 horas, en el estadio El Molinón de Gijón.

DÓNDE VER Y SEGUIR EL SPORTING DE GIJÓN - PONFERRADINA

El Sporting de Gijón - Ponferradina lo puedes seguir en el Tiempo de Juego de COPE de Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama con el resto de la jornada deportiva. La retransmisión se puede escuchar en COPE Bierzo en el 91.7 FM, en internet en Cope.es y en las aplicaciones de Tiempo de Juego y COPE para dispositivos móviles.

Desde COPE Bierzo te damos toda la información del encuentro en nuestra web y redes sociales. En televisión, el encuentro se podrá ver a través de Movistar + y Movistar LaLiga.

POSIBLES ALINEACIONES

-Sporting de Gijón: Cuéllar, Guille Rosas, Bruno González, José Martínez, José Ángel, Aitor García, Jonathan Varane, Nacho Martín, Daniel Queipo, Juan Otero y Djuka. Entrenador- Miguel Ángel Ramírez.

-Ponferradina: San Román, Ale Díez, Sofian Chakla, Adrián Diéguez, José Amo, Moi Delgado, Naím García, Nwakali, Erik Morán, Hugo Vallejo, Derik Lacerda y Edu Espiau Entrenador- Juanfran García.

Árbitro: Rafael Sánchez López (Colegio Murciano).

Incidencias: Partido correspondiente a la cuadragésima segunda jornada de LaLiga SmartBank (Estadio El Molinón de Gijón).

