Ponferrada (León) inicia la ambiciosa reforma de sus piscinas climatizadas

Han comenzado las obras de rehabilitación integral de las piscinas climatizadas de Ponferrada, en El Bierzo (León), un proyecto que cuenta con un presupuesto total de 2.360.000 euros. La Junta de Castilla y León aporta 1.500.000 euros, mientras que el Ayuntamiento de Ponferrada contribuye con 860.000 euros. La ejecución, con un plazo previsto de ocho meses, ha sido licitada a través de la sociedad pública Somacyl y corre a cargo de una UTE formada por las empresas Dafrica y Vías y Construcciones del Norte.





Una actuación necesaria y completa

Lleva demasiado tiempo sin un mínimo de mantenimiento y se encuentra en una situación realmente deplorable" Marco Morala alcalde de Ponferrada

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha defendido la necesidad de esta intervención, asegurando que el edificio “lleva demasiado tiempo sin un mínimo de mantenimiento y se encuentra en una situación realmente deplorable”. La actuación contempla la sustitución completa de los vasos de las piscinas y la renovación de las playas, además de intervenciones en el forjado y la sustitución de la cubierta, incluida la zona acristalada de los vestuarios. También se procederá a la impermeabilización de todas las áreas afectadas.

Debido a la antigüedad del edificio, el proyecto también incluye la renovación completa de la instalación eléctrica. Asimismo, se modernizarán los sistemas de climatización no solo de las piscinas, sino también de otras zonas del complejo como la entrada, el gimnasio y la pista polivalente.

Críticas a la oposición

Cada bache, cada acera levantada lleva nombre y apellidos: Vox y PSOE"

Morala ha recordado que un proyecto anterior fue rechazado por la oposición en el pleno del 31 de octubre de 2025, una alternativa que, según el alcalde, “no suponía coste alguno para las arcas municipales”. Este rechazo impidió, a su juicio, que los 860.000 euros de aportación municipal se pudieran destinar a otras necesidades como el asfaltado y la mejora de aceras en la ciudad.

“Era una opción mejor para los intereses de los ponferradinos porque no salía un euro de las arcas municipales”, ha afirmado Morala, quien ha añadido de forma contundente: “Por eso siempre digo que cada bache, cada acera levantada lleva nombre y apellidos: Vox y PSOE”. El regidor ha explicado que aquel proyecto también contemplaba la rehabilitación de otras instalaciones, como las piscinas del Ángel Pestaña, y mejoras de eficiencia energética para un ahorro a largo plazo.

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Modernización y eficiencia energética

El alcalde ha subrayado que las piscinas climatizadas son una de las instalaciones con mayor gasto energético del municipio. La actuación busca precisamente reducir ese impacto para poder destinar recursos a otras necesidades y reducir costes estructurales del Ayuntamiento.

Por su parte, la coordinadora de los servicios de la Junta en el Bierzo, Rosana Velasco, ha reafirmado el compromiso de la institución autonómica con Ponferrada. Velasco ha destacado que se trata de una “actuación prioritaria para dotar a la ciudad de unas instalaciones modernas, seguras y plenamente funcionales”.