Ponferrada (León) comienza a limpiar su mayor vertedero ilegal: 20.000 toneladas de escombros a coste cero

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ponferrada, Carlos Fernández, ha anunciado el inicio de la gestión para la limpieza del mayor vertedero irregular de escombros del municipio. La actuación, que se llevará a cabo en la parcela de la antigua fábrica de bloques de Flores del Sil, supondrá la evacuación de más de 20.000 toneladas de escombro y, según ha confirmado el concejal, no tendrá coste para el Consistorio.





Una "intensa gestión"

Según ha explicado Fernández, la limpieza ha comenzado tras una "intensa gestión" con la actual propiedad de los terrenos. Ha calificado la situación como el problema más grave que afrontaba el municipio en esta materia y ha acusado al anterior alcalde, Olegario Ramón, de "haberse olvidado durante su mandato" de este vertedero.

El problema más grave de cuantos teníamos en el municipio" Carlos Fernández concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ponferrada

En este sentido, el concejal ha añadido que el actual portavoz del Partido Socialista Municipal "ahora se dedique en cuerpo y alma a buscar vertidos incontrolados en lugar de ponerse a trabajar para enviar al Consejo de Cuentas las del último lustro del Consejo Comarcal que en teoría preside".





La zona a limpiar, según los cálculos de la Concejalía, acumulaba una cantidad de residuos que "hasta hoy afeaban un lugar muy concurrido al pie del río Sil". Se trata de un espacio por el que, según el Consistorio, "muchas personas pasan a diario paseando, corriendo o en bicicleta", por lo que su recuperación ambiental era una prioridad.