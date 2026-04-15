Galapagar mejorará la accesibilidad y seguridad del Puente de La Navata

Se trata de un proyecto muy esperado por los vecinos de La Navata y todos los que cada día utilizan la carretera de La Navata para sus entradas o salidas al municipio. El Ayuntamiento de Galapagar ejecutará a partir de este verano la remodelación del Puente de La Navata a su paso por el río Guadarrama con una inversión municipal de 689.000 euros.

El proyecto tiene como objetivo principal la ampliación transversal del tablero para dotar al puente de aceras más anchas y accesibles, mejorando así la seguridad de peatones. Además, se incorporarán nuevos sistemas de contención acordes a la normativa vigente y se optimizarán sus prestaciones funcionales, todo ello manteniendo una estética respetuosa con las características originales de la infraestructura.

"Se le anexa una pasarela peatonal de aproximadamente dos metros de ancho a cada lado del puente para permitir una movilidad mucho más segura en todo este entorno y evitar los continuos peligros que hay, sobre todo con el cruce de autobuses, carritos de niños y sillas de movilidad reducida. Es siempre un punto conflictivo y obliga a todos estos usuarios a tenerse que bajar a la calzada. Estas obras van a incidir en la solución de estos problemas", explica el concejal de Urbanismo, Ángel Camacho.

Alzado del puente reformado

Tablero por la zona del arco

Las obras, que tendrán una duración estimada de seis meses, podrán comenzar previsiblemente en el verano de 2026, una vez completados los trámites administrativos previos. De esta manera, en los meses de julio y agosto podrían iniciarse los trabajos de señalización y ya en septiembre las obras de ampliación del tablero propiamente dichas. El objetivo es que en primavera de 2027 puedan estar finalizadas las obras.

Se trata de una intervención especialmente relevante al tratarse de un puente protegido como Bien de Interés Patrimonial (BIP), inscrito tanto en el Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, como en el Catálogo de Patrimonio Arquitectónico, dentro del ámbito de Infraestructuras Históricas. Esta protección obliga a compatibilizar cualquier mejora con la conservación de su valor histórico y estético.