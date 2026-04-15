Monte Pego recupera el agua potable tras casi una semana de cortes por una avería

Los vecinos de la urbanización de Monte Pego ya tienen agua en sus casas

La urbanización de Monte Pego ha recuperado por fin el suministro de agua potable después de casi una semana de cortes que han puesto en jaque la vida cotidiana de sus residentes. La incidencia, originada por la avería de la bomba de un pozo situado en el término municipal de Ráfol de Almunia, dejó sin acceso a agua corriente a todos los vecinos de este núcleo residencial.

Durante varios días, los vecinos se han visto obligados a ingeniárselas para cubrir necesidades básicas como la higiene personal, la limpieza del hogar o la preparación de alimentos. La falta de agua ha evidenciado la vulnerabilidad de la zona ante este tipo de fallos técnicos.

Con el restablecimiento del servicio, la escena ha sido de alivio generalizado. Residentes como Andrea han comenzado a almacenar agua en botellas y recipientes como medida de precaución, mientras otros han priorizado abastecer a sus mascotas, llenando estanques y fuentes para gatos y otros animales.

Sin embargo, más allá de las medidas prácticas, el gesto más repetido ha sido el de volver a la rutina más básica: abrir el grifo y disfrutar de una ducha. Para muchos, lavarse el pelo tras días de restricciones se ha convertido en el símbolo del regreso a la normalidad.