El Ayuntamiento de Ponferrada iniciará “cuanto antes” el derribo de las antiguas carboneras de la MSP en el barrio del Temple. Así lo ha dicho el alcalde, Marco Morala, coincidiendo con que se ha firmado este jueves el acta de replanteo. De todas formas, no ha dado fecha exacta para el inicio del derribo ya que el tejado de las carboneras es de amianto y es necesaria la intervención de una empresa especializada.

“Se va a trabajar en la zona para un aprovechamiento de jardín y también dotar de más aparcamientos a una zona donde hay muchos edificios de uso público y los vecinos tienen una carencia importante”, ha remarcado Morala. Hay que recordar que en ese entorno se encuentran las oficinas de la Junta de Castilla y León en Ponferrada y también el Instituto Europa.

El regidor también anunció que no se conservará ninguna de esas carboneras, entre otras razones por la presencia de amianto en ellas. De todas formas, cree que la ciudad debería contar con algún tipo de monumento o recuerdo en honor al sector de la minería. “De la nostalgia no se vive. Yo lo que sí haría es intentar generar un recuerdo no solo de esas carboneras sino de la actividad minera. Dudo que merezca la pena conservar alguna de ellas, independientemente de que en alguna intervención posterior se pueda reproducir una, dos, tres o las que sean. Yo buscaría integrarlo en un monumento dedicado a la minería”, ha apuntado.