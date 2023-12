La Policía Nacional recupera 2'6 millones de euros estafados a una empresa berciana

El pasado 20 de octubre se personó en la Comisaría Local de Policía Nacional de Ponferrada el responsable de una empresa en Ponferrada dedicada a la fabricación de componentes para empresas energéticas multinacionales, quien denunció una estafa al haber sufrido un acceso fraudulento a sus sistemas informáticos. Los hackers accedieron a la plataforma de facturación tomando el control sin autorización de la misma y consiguieron cambiar el número de cuenta de las facturas y, por tanto, la cuenta de destino donde la empresa berciana debería recibir de su cliente, una empresa multinacional estadounidense del sector energético, el dinero de pago adeudado. Con esta operación los estafadores consiguieron desviar a la nueva cuenta abierta por ellos la cantidad de la factura abonada que ascendía a un importe de 2.609.760 euros).

El Grupo de Delitos tecnológicos, perteneciente a la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Ponferrada, realizó numerosas gestiones y se puso en contacto con Interpol para coordinar las gestiones a realizar en el extranjero, consiguiendo bloquear la cuenta de destino situada en Hong Kong y recuperar la totalidad del dinero estafado, dos millones seiscientos nueve mil setecientos sesenta euros.

En el marco de la investigación se consigue identificar a los titulares y al administrador de la cuenta receptora donde se desvió el dinero, número de cuenta que se abrió en la entidad bancaria The Bank of East Asia de Hong Kong el 31 de mayo de 2023 a nombre de una sociedad, a priori de apariencia ficticia, creada ex profeso para consumar la estafa.

Colaboración policial internacional

Las Autoridades policiales y judiciales de Hong Kong han mostrado la máxima colaboración en la investigación y actualmente se continúan las investigaciones para conseguir localizar a las personas físicas que estarían detrás de este fraude. En este caso, se trata de delincuentes con amplios conocimientos informáticos, que han conseguido introducirse en uno de los ordenadores de la empresa y en la plataforma de facturación, vulnerando los controles de seguridad de una de las grandes multinacionales que operan a nivel mundial en el sector de las energías renovables.

La eficiencia de la colaboración policial internacional, tanto bilateral como multilateralmente a través de Interpol, que se activó inmediatamente por los investigadores de la Comisaría de Ponferrada, pudo evitar las gravísimas consecuencias que la consumación del delito hubiera supuesto para la empresa ponferradina, que haría peligrar su viabilidad por la ingente pérdida económica y que desencadenaría también la consiguiente pérdida de empleo para sus cincuenta trabajadores.

De los hechos se da cuenta al Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada, a quien se ha solicitado Comisión Rogatoria para continuar con la investigación y poder acceder a informes técnicos y continuar con las investigaciones conjuntas con las autoridades chinas que permitan la localización de los autores de la estafa.