Villafranca del Bierzo (León) acoge la I Gala de la Literatura Berciana para celebrar las letras de la comarca

El Teatro de Villafranca del Bierzo acogerá el próximo 25 de abril a las 19:00 horas la I Gala de la Literatura Berciana. La iniciativa, que nació de una idea del escritor Ruy Vega para crear el Premio de las Letras Bercianas, ha sido posible gracias a la colaboración del Consejo Comarcal del Bierzo, el Club Petronio y la delegación leonesa de la Unión Nacional de Escritores de España.

El presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón, ha destacado el apoyo a la gala a pesar de que la institución "no tiene competencias en cultura pero siempre ha tenido la inquietud de llevar a cabo actividades culturales, porque la comarca lo merece". Además, ha agradecido el "compromiso" del Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo para organizar el evento con premura.

Dos premios para el talento berciano

La gala contará con dos categorías de premios. La primera será un reconocimiento a la trayectoria de un escritor berciano vivo, y la segunda premiará al mejor libro publicado el año anterior, que en esta primera edición corresponde a los publicados en 2025, escrito por un autor de la comarca, con vinculación a ella o de temática berciana. Los ganadores recibirán un trofeo del escultor Arturo Nogueira basado en la figura de Enrique Gil y Carrasco.

Durante el evento se buscará "resaltar la vigencia de la literatura berciana, tanto dentro de la comarca como en el panorama nacional", según ha explicado Manuel Ángel Morales, delegado en León de la Unión Nacional de Escritores. Morales ha subrayado la proyección de autores como Antonio Pereira o Juan Carlos Mestre.

Estamos orgullosos y felices de poder colaborar y esta cita nace con vocación de continuidad" José Manuel Pereira alcalde de Villafranca del Bierzo

Villafranca, epicentro cultural

La elección de Villafranca del Bierzo para esta primera edición ha sido calificada como "casi indiscutible" por Ruy Vega, quien la ha descrito como "el mejor sitio, cuna de la cultura y la escritura berciana". No obstante, ha adelantado que la idea es que la cita tenga un carácter itinerante en futuras ediciones. El alcalde, José Manuel Pereira, ha agradecido la elección y ha afirmado: "Estamos orgullosos y felices de poder colaborar y esta cita nace con vocación de continuidad".

El programa de la gala incluirá actuaciones musicales y una tertulia literaria con la participación de Ruy Vega, Manuel Ángel Morales y Noemí Sabugal. Además, la Sala Capilla de Villafranca acogerá una exposición complementaria sobre autores bercianos que hayan publicado a lo largo de 2025.

Expandir, dar a conocer, dinamizar la literatura y cultura en el Bierzo, sacarla fuera y traer gente de fuera" Elisa Vázquez escritora y fundadora del Club Petronio

La escritora Elisa Vázquez, una de las fundadoras del Club Petronio, ha recordado que el club nació "con cinco amigos a los que nos gusta la literatura" con el propósito de "expandir, dar a conocer, dinamizar la literatura y cultura en el Bierzo, sacarla fuera y traer gente de fuera". Vázquez ha calificado la gala como el "mayor logro" del club hasta la fecha, agradeciendo la colaboración y la idea original de Ruy Vega.