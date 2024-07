Llega al monasterio de Carracedo la primera edición del festival ‘Entresebes Folk’

Uno de los monumentos más singulares y destacados del Bierzo, el monasterio de Santa María de Carracedo, acogerá los próximos días 9 y 10 de agosto el festival 'Entresebes Folk', la primera edición de un nuevo evento dedicado exclusivamente a la música folk y tradicional, y que ha sido programado directamente por el Instituto Leonés de Cultura, entidad que gestiona este gran enclave musealizado y visitable. El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Manuel Martínez Morán, se encargó de presentar todos los detalles del festival en la sede de la Diputación Provincial en Ponferrada.

Durante la presentación, Martínez Morán repasó el programa de ‘Entresebes Folk’, que dará comienzo a las 22.00 horas del viernes 9 de agosto con una actuación inicial y de bienvenida al público por parte del grupo Los Pamplinas. A continuación, tendrá lugar el concierto de los también bercianos Aira da Pedra, seguido por el de los lacianiegos D’Urria. El día siguiente, sábado 10 de agosto, será el turno para el gallego Carlos Núñez y su banda, que ofrecerá un concierto doble con dos pases, a las 19.00 y a las 22.30 horas. La primera de las jornadas, la del día 9, es de acceso gratuito mientras que las entradas para ver a Carlos Núñez pueden adquirirse en la web de A Taquilla desde 24,20 euros.

El diputado de Cultura se refirió a 'Entresebes Folk' como un esfuerzo y una firme apuesta del ILC con el fin de promover y apoyar a los grupos de las comarcas leonesas para su actuación junto con otros de regiones vecinas, y aseguró que su deseo es el de que el evento sea, en ediciones venideras, “itinerante por otras localidades y zonas de nuestra provincia, que cuenta con numerosos espacios monumentales y paisajísticos, idóneos para acoger festivales y certámenes como este y dándose, al mismo tiempo, a conocer entre el público”. “Castros, monasterios, santuarios, yacimientos arqueológicos, casonas… León abunda en espacios de enorme interés y capacidad turística pero que aún no cuentan con la suficiente visibilidad a ojos de la sociedad”, comentó Martínez Morán, quien durante la presentación estuvo acompañado por el coordinador de Proyectos del ILC, Emilio Gancedo, por varios componentes de grupos participantes, como Diego Bello, de Los Pamplinas, y José Manuel Sabugo, de D’Urria, así como por el autor del cartel anunciador, el artista gráfico Ricardo Escobar.

El instrumentista y compositor gallego Carlos Núñez es, actualmente, uno de los músicos de folk más conocidos del mundo. Lleva vendidos más de un millón de discos, ha obtenido un premio Ondas y dos candidaturas en solitario a los Grammy Latinos, y ha recibido galardones en los más diversos países. Su última gira nacional lleva por título ‘Lugares máxicos’ y busca que la música suene en monumentos y enclaves históricos, artísticos y naturales de especial relevancia, como, en este caso, el monasterio de Carracedo.

Por su parte, el grupo Aira da Pedra constituye una de las formaciones folk más veteranas del Bierzo y una referencia indiscutible para entender la evolución de la música tradicional en la zona. Fundado en 1996, se caracteriza por cultivar un repertorio basado en la reinterpretación de los temas tradicionales del Bierzo, así como composiciones propias, siempre inspiradas en su entorno más inmediato. Las diferentes lenguas y ritmos musicales de la comarca quedan reflejados en los temas que la banda reinterpreta, y también en sus canciones de creación.

En cuanto a D’Urria, es un grupo de folk procedente del valle de Laciana que toma su nombre de una de las brañas del pueblo de Rabanal de Abajo y que está liderado por el músico y cantante José Manuel Sabugo, ‘Sabu’. Su primer y celebrado disco, ‘En ca Pla’, lo conforman, sobre todo, composiciones cantadas en la variante del asturleonés que aún sigue viva en gran parte de la Montaña Occidental leonesa. A su vez, Los Pamplinas son un grupo de música tradicional nacido en el Bierzo en el año 2016 que combinan el rigor a la hora de interpretar la música tradicional de la comarca y de toda la provincia con una estética nueva. Sumamente flexibles, destaca sobre todo su formato cercano a las orquestinas de la primera mitad del siglo XX, con el que ofrecen un espectáculo enormemente festivo y apto para cualquier celebración.

Emilio Martínez Morán habló también del esmero puesto en el diseño del cartel anunciador, en el que el artista Ricardo Escobarha recreado el clásico grabado del Mirador de la Reina, realizado por Parcerisa en el siglo XIX, con una estética cercana al modernismo y en tres versiones, acordes con la realidad lingüística de la provincia: castellano, gallego y leonés.

El diputado de Cultura también recordó que la presencia de músicos y grupos de la provincia no se queda en los ya referidos puesto que Carlos Núñez, siempre sensible a los talentos y características de la región en la que actúa, también se hará rodear de otros artistas leoneses aún por confirmar. “En las próximas ediciones de ‘Entresebes Folk’, que esperamos sean muchas más, contaremos con otros músicos y bandas de nuestra región, que son muchos y de gran calidad; no olvidemos que el folk es un estilo que cuenta con un gran número de seguidores en León”, dijo Martínez Morán.





