La historia del informático que lo dejó todo para convertirse en uno de los mejores pasteleros de España: “En cinco días”

Luis Fernández, natural de Ponferrada (León), ha sido el ganador de la octava edición del Premio Pastelero Revelación de Madrid Fusión Alimentos de España. Con 24 años, el berciano logró el galardón desde el Hotel Boutique Eunice de Salamanca, donde trabaja en la actualidad. “Para mí el premio ha sido un gran reconocimiento a todos estos años de estudio y primer año laboral en el que he podido poner en juego todo lo aprendido en toda esta etapa, me siento emocionado y con muchas ganas del futuro y lo que depare”, afirma.

Luis Fernández, premio Pastelero Revelación en Madrid Fusión

Elegido entre seis finalistas, ha destacado que lleva cuatro años formándose para conseguir demostrar lo que es capaz de hacer con sus manos. "Comencé estudiando ingeniería informática con 18 años, pero tras muy poco tiempo en la carrera, en apenas cinco días, decidí reenfocar mi futuro en la gastronomía con la intención de dedicarme al mundo de los hoteles", recuerda.

"Poco a poco fui descubriendo el mundo de la cocina y la pastelería, donde los de mi alrededor veían unas cualidades que ni yo mismo era capaz, decidí hacerles caso y seguir mi formación en el mundo de la cocina donde me enamoré de la pastelería. Hice mis prácticas del grado en un restaurante con una estrella Michelin, Ambivium, en Peñafiel, donde pude desarrollar más aún esa pasión por la pastelería", apunta.

“Tras esto, me fui a San Sebastián, a estudiar en el Basque Culinary Center el Máster en pastelería de restaurante y cocina dulce, y realicé mis prácticas en el Celler de Can Roca y en Casa Cacao, donde pude aprender pastelería al máximo nivel. Por último, en 2024 comencé como jefe de pastelería en Eunice Hotel Gastronómico (Salamanca), donde pude desarrollar gran parte de todo lo aprendido en este tiempo”, nos ha comentado en los micrófonos de COPE.

El caso de este joven pastelero es un ejemplo de cómo el destino a veces te tiene preparadas otras salidas profesionales que te permiten triunfar cuando se convierten en tu verdadera pasión.