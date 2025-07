Fracasa el acuerdo para los presupuestos de 2025 en Ponferrada (León) y se prorrogan las cuentas de 2024: “Es una pena”

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada, formado por el Partido Popular y Coalición por El Bierzo, ha decidido no llevar a pleno el proyecto de presupuestos municipales para 2025, lo que supondrá la prórroga automática de las cuentas de 2024. La decisión llega tras no haber logrado un acuerdo con el grupo municipal socialista, cuyo apoyo era imprescindible al no contar el Ejecutivo con mayoría absoluta.

El borrador presupuestario ascendía a 84 millones de euros y, según explicó el concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno, incluía un anexo de inversiones con importantes actuaciones para la ciudad. No obstante, la falta de consenso entre los grupos ha imposibilitado su aprobación, dejando en el aire proyectos clave como la remodelación de la Avenida de América, el Camino del Francés o la calle Ciudad de Bérgida, entre otros.

“Incluso habíamos cedido dejar fuera, de momento, el dinero de la venta del solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil, pero nos han trasladado su negativa y hemos decidido no someter el presupuesto a pleno”, explicó Moreno. “Cuando se produce una negociación siempre tiene que haber cesiones por ambas partes. Cedimos en algunas cuestiones y en otras no. Son decisiones que ellos tomaron para decir que no y nosotros lo respetamos, aunque no lo compartimos”, añadió.

El edil reconoció que la situación es un revés para la gestión municipal y lamentó que no se haya alcanzado un acuerdo que, en su opinión, era beneficioso para la ciudad. “Es una pena, pero esa es la realidad. Quien pierde realmente es Ponferrada. Siempre he defendido que debemos contar con un presupuesto, especialmente por el anexo de inversiones ejecutable. Ahora hay numerosas obras previstas que no se van a poder realizar”.

Necesario un nuevo Plan Económico-Financiero

Además de la paralización de proyectos de inversión, la prórroga presupuestaria obligará al Ayuntamiento a elaborar un nuevo Plan Económico-Financiero, en cumplimiento de la normativa estatal. El actual plan estaba ligado a los ajustes contemplados en el borrador de 2025, por lo que deberá adaptarse a las condiciones de las cuentas de 2024.

“He trasladado a los servicios municipales que hay que preparar otro para llevarlo a pleno. Iba ligado a los recortes del presupuesto, ahora hay que abordar otro que contemple otras medidas dentro del prorrogado de 2024”, explicó el concejal.

Críticas a vox

Moreno también criticó la actitud del grupo municipal de Vox, del que asegura no haber recibido “ni una sola propuesta”. “Hasta una llamada que hice yo a la portavoz y no me cogió ni me devolvió la llamada. Ante esa negativa a negociar y la negativa del PSOE, no vamos a someter a pleno el presupuesto. Hay que seguir adelante y trabajar”, concluyó.

El PSOE: “Insuficientes los esfuerzos del equipo de Gobierno”

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista justificó su voto negativo al considerar “insuficientes” los esfuerzos del equipo de Gobierno para alcanzar un acuerdo. Su portavoz, Olegario Ramón, reconoció que se produjeron concesiones de última hora, como la retirada de la partida procedente de la venta del solar del cuartel de la Guardia Civil o la partida destinada a Espinoso de Compludo, pero recordó que hay otras cuestiones que considera “imprescindibles” y que no fueron incluidas.

“Es una pena que no haya habido un poco más de generosidad, porque al final quien paga eso es la ciudadanía”, declaró Ramón, que insistió en que el PSOE había puesto sobre la mesa demandas razonables que no fueron atendidas por el equipo de Gobierno.

El portavoz socialista también recordó que sigue abierta la posibilidad de que el Ejecutivo vincule la aprobación del presupuesto a una cuestión de confianza, un mecanismo contemplado en la legislación y que podría volver a poner sobre la mesa las cuentas si el alcalde así lo decidiera.

Un panorama incierto para los próximos meses

La prórroga presupuestaria supone un nuevo reto para el Ayuntamiento de Ponferrada, que deberá gestionar los recursos con las limitaciones que impone un presupuesto prorrogado. Además, la necesidad de ajustar el gasto a través de un nuevo Plan Económico-Financiero podría suponer recortes o reprogramaciones en partidas sensibles.

La falta de consenso político también puede tener un coste en términos de imagen y gobernabilidad, en un mandato donde la ausencia de mayoría obliga al diálogo permanente. De momento, Ponferrada se enfrenta a 2025 sin nuevas cuentas aprobadas y con un escenario de incertidumbre para el desarrollo de nuevos proyectos municipales.