Ende, la primera gran artista de la historia medieval 

Oriunda de León, esta religiosa de la que pocos datos se conocen fue una iluminadora de manuscritos de finales del siglo X. Es la primera artista femenina documentada en la Península Ibérica de la que tenemos constancia y una de las primeras en Europa de las que se tiene registro, gracias a la firma que figura en el Beato de Gerona (975) en el colofón del texto junto a otro copista, situando a la religiosa como principal responsable de la ilustración de un libro que contiene los comentarios del Apocalipsis.

“Ende pintrix et Dei aiutrix frater Emeterius et presbiter. (Ende pintora y sierva de Dios, hermano Emeterio presbítero)” prueba del reconocimiento a una mujer por su trabajo artístico en la Edad Media; manuscrito que incluye además un mapamundi teológico, posicionándola como una de las primeras figuras femeninas ligadas a la cartografía.





UN MONASTERIO COMO CENTRO DE SABER

Se sabe que Ende fue monja en el monasterio dúplice de San Salvador de Tábara, en la provincia de Zamora, un centro de saber en el Reino de León donde las mujeres tenían un papel activo en la creación artística, encargadas de preservar la cultura copiando y traduciendo manuscritos, composiciones musicales o estudiando latín y griego. Este cenobio se erigió como uno de los centros neurálgicos para la producción de Beatos.

EL BEATO DE GERONA: SU OBRA CUMBRE

Su obra cumbre es el Beato de Gerona, custodiado en la catedral de esta ciudad catalana. Escrito en pergamino, este manuscrito iluminado con maestría consta de 568 folios a dos columnas, ilustrado por 114 miniaturas.

Ende eligió letra visigótica para las minúsculas, mientras que las letras capitulares se ornamentan con motivos naturales. Destaca este códice por su impresionante calidad artística, sus ilustraciones de intenso colorido, sus sorprendentes contrastes, la profusión de detalles y la individualización de los personajes con la pupila unida al párpado superior, otorgándoles un aspecto beatífico. Destaca también su diseño geométrico, que evidencia la influencia del arte islámico, convirtiéndolo en un testimonio del arte mozárabe.

Beatus of Liébana



INNOVACIONES ICONOGRÁFICAS

En este Beato se incorporan nuevas imágenes como una representación del cielo, el Bautismo de Cristo o el retrato del Apóstol Santiago, considerado el más antiguo de la pintura española. Una de las escenas más relevantes es la Crucifixión, que anticipa elementos del posterior arte románico. En ella, Ende demuestra su talento como miniaturista.

UNA ARTISTA ENTRE DOS TRADICIONES

Ende fue pionera en la mezcla de influencias islámicas y cristianas, creando imágenes de profunda devoción y gran valor artístico. El Beato de Gerona no solo refleja el fervor religioso de la época, sino también un momento de transformación cultural y artística.

LEGADO DE UNA MUJER PIONERA

Ende, la mujer que ilustró el Apocalipsis, documentó su fe a través de su trabajo, dejando una huella indeleble en la historia del arte medieval y anticipando las innovaciones del periodo románico.





SOBRE LA COLABORADORA DE COPE: SILVIA RODRÍGUEZ

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana en ‘Con otra perspectiva’, disponibles en Cope.es/Bierzo .

Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca , Silvia decidió estudiar esta carrera por su pasión por la lengua y la literatura. Disfruta leyendo, escribiendo y escuchando buena música. Además, es feliz trabajando en equipo y cree firmemente que “estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Silvia también es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una labor destacada en la comarca. Enamorada de la enseñanza, es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal . Se define como una persona vital, alegre, optimista y con gran sentido del humor.

Además, realizó el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del escritor Miguel Velasco Nevado.