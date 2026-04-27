Jaime Mayor Oreja advierte: "ETA va a gobernar a la luz del día en el País Vasco y Navarra"

El exministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, ha lanzado una seria advertencia sobre el futuro político de ETA, asegurando que la organización terrorista "va a gobernar". Durante una entrevista en Mediodía COPE Alicante con Denis Rodríguez, ha afirmado que lo que existe no es un partido como Bildu, sino un "proyecto" de ETA que, a su juicio, llegará al poder en el País Vasco y Navarra. Estas declaraciones se producen en el marco de la presentación de su nuevo libro, 'Una verdad incómoda', que tendrá lugar este miércoles a las 19:30h en el Real Liceo Casino de Alicante.

Mayor Oreja sostiene que la sociedad española necesita "tomar conciencia de lo que estamos viviendo", que describe no como un simple gobierno, sino como "todo un proceso, un proyecto de las izquierdas que Rodríguez Zapatero y Sánchez han construido, y que todavía no ha terminado". Para el exministro, la principal "verdad incómoda" es que no ha habido un final real de la banda. "Decían que no había un proceso, sí ha habido un proceso, hay una negociación permanente", ha señalado.

La 'gran mentira' del fin de ETA

El también presidente de la fundación Neus ha insistido en que el relato sobre el terrorismo en el País Vasco es "una gran mentira". Según Mayor Oreja, "Bildu no existe", como tampoco existieron Batasuna o el Partido Comunista de las Tierras Vascas. "El único proyecto, como tal, que por eso existe, es ETA. Bildu es una sigla, ETA es un proyecto", ha sentenciado, añadiendo que este es el que, si el proceso continúa, va a gobernar.

ETA va a gobernar a la luz del día Jaime Mayor Oreja Exministro del PP

En su análisis, el exministro describe a ETA como "el aliado más fiel de Sánchez", afirmando que "nunca les ha fallado" y que, como contrapartida, "exigirá en justa reciprocidad el poder político". Este proceso, según él, busca "blanquear, legalizar y legitimar a ETA para que pueda gobernar". El resultado final, advierte, será que "ETA gobierne al final de este proceso", pasando de gobernar "a la luz de un proceso" a hacerlo "a la luz del día", cumpliendo así el lema de "paz para la sociedad, poder para el terrorismo".

Una sociedad 'anestesiada'

Mayor Oreja ha alertado de que la sociedad española se encuentra en un estado de adormecimiento. "El crimen anestesia", ha afirmado, explicando que así como el terrorismo "dopó" al nacionalismo vasco y anestesió a su sociedad, provocando la salida de más de 200.000 vascos, ahora ocurre algo similar a nivel nacional. "La mentira, el escándalo permanente también, pues se está anestesiando un poco", ha lamentado.

Estamos un poco anestesiados de lo que significa el escándalo Jaime Mayor Oreja Exministro del PP

El exdirigente popular considera que España vive una profunda "crisis de la verdad", donde los relatos políticos reemplazan a los hechos. "Cada día hay un nuevo escándalo que tapa el anterior", ha criticado, lo que provoca que "estamos un poco anestesiados de lo que significa el escándalo, lo que significa la mentira". Esta situación, compara, hace que los escándalos parezcan una parte natural del paisaje, "como lo estuvimos los vascos anestesiados cuando el crimen hizo que pareciese una pieza del paisaje".

Un proyecto de reversión para España

Finalmente, Jaime Mayor Oreja ha hecho un llamamiento a los partidos que no participan en la "asociación que escribe de una mentira" para que se concentren en "diseñar una alternativa". En su opinión, tras las próximas elecciones, su función social debe ser preparar un "proyecto de transformación, de reversión, muy profundo" para España. Ha subrayado que será una tarea "más complicada" que la Transición, ya que implica "desandar un camino" en el que "la mentira se ha hecho muy presente en las leyes", citando la ley de memoria democrática, la ley de la eutanasia o las leyes de género.