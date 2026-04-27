"Es cultura popular, desde niños lo hemos vivido. Si no hay, no hay fiesta, es lo que saca a la gente a la calle y lo que provoca que muchos turistas de todas partes de España y del mundo vengan a ver el pueblo"

Lo que prometía ser una tranquila tarde de sábado en las fiestas de Rincón de Soto se convirtió en una escena de tensión que tardará en olvidarse. Durante la celebración de uno de los tradicionales encierros, una de las vacas se desvió del recorrido previsto y rompió el cristal de un local en obras, el antiguo casino del pueblo, para acabar metiéndose dentro. El incidente, que ocurrió en cuestión de segundos, descolocó a todos los presentes y provocó un gran susto, especialmente cuando un joven recibió un golpe del animal en medio del caos.

El reflejo que desató el caos

La explicación al extraño comportamiento del animal la ha ofrecido Miguel Ángel Pérez, gerente de la empresa organizadora de festejos taurinos Toro Pasión. Según Pérez, la vaca se vio reflejada en las grandes cristaleras del local y no se reconoció a sí misma, sino que pensó que había otro animal dentro. Al pasar de nuevo, actuó por instinto gregario: "La vaca pasó el primer viaje y se vio reflejada, y a la que volvía dijo, ‘el resto de mi manada está aquí’”, por lo que saltó pensando que se unía al grupo.

La vaca pasó el primer viaje y se vio reflejada, y a la que volvía pensó que el resto de su manada estaba ahí" Miguel Ángel Pérez Gerente de Toro Pasión

Toros

Tras la rotura del cristal, la tensión se apoderó del ambiente. Varios aficionados entraron al local para intentar sacar a la vaquilla, momento en el que un joven fue golpeado por el animal. Por suerte, la rápida reacción de otros vecinos evitó que el incidente fuera a más y, entre varios, lograron controlar la situación, sacar al herido y devolver a la vaca al exterior, quedando todo en un susto.

En este caso, los cuerpos de seguridad no tuvieron que intervenir. Así lo ha confirmado Jesús Miguel, jefe de la agrupación de Protección Civil, quien explicó que su actuación se activa “cuando se sale de la norma lo que puede ocurrir”. Fueron los propios recortadores quienes sacaron a la vaquilla en unos cinco minutos. El protocolo de Protección Civil se hubiese puesto en marcha si el animal se hubiera escapado, utilizando sus vehículos para seguirla y avisar a la población.

Una tradición que es seña de identidad

Este suceso pone de manifiesto la importancia de los festejos taurinos en La Rioja Baja, donde municipios como Rincón de Soto, Alfaro, Aldea Nueva de Ebro, Arnedo y Calahorra los tienen como parte esencial de sus fiestas. Para muchos, los encierros son el principal reclamo que atrae a visitantes y saca a la gente a la calle. Miguel Ángel Pérez es tajante al respecto: “en pueblos como Rincón de Soto, si no hay encierro, pues no hay fiestas”.

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Si no hay encierro, no hay fiestas" Miguel Ángel Pérez Gerente de Toro Pasión

Esta tradición, que se vive desde la infancia, se fundamenta en la admiración por la bravura del animal. “Mantenemos la admiración por un animal que tiene un don especial, que es el don de la bravura”, señala Pérez. Defiende que este sentimiento forma parte de la cultura popular y que los encierros permiten a los recortadores “superar unos miedos y unas barreras”.

Los festejos populares taurinos son el segundo espectáculo de masas de España, con casi 19.000 eventos anuales en todas las comunidades autónomas. A diferencia de los encierros camperos de Castilla y León, en La Rioja predominan los encierros urbanos debido a que la agricultura, centrada en la viña, no permite grandes espacios abiertos para este tipo de celebraciones, según explica el gerente de Toro Pasión.