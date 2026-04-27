Arranca la campaña ‘Píntale un bigote’ para garantizar el desayuno a los niños más vulnerables en Cartagena cuando acabe el curso escolar

El Banco de Alimentos de la Región de Murcia, con sede en La Palma (Cartagena), ha puesto en marcha la campaña "Píntale un bigote" con el objetivo de recabar productos de desayuno para los más pequeños. Se anticipan una vez más al calendario.

La iniciativa busca anticiparse al cierre de los comedores escolares durante las vacaciones de verano, garantizando así que ningún niño se quede sin la que es considerada la comida más importante del día.

El presidente de la entidad, Juan Gómez Ayala, ha explicado en COPE que la meta es asegurar que los menores dispongan de la energía necesaria para sus actividades diarias. La campaña se centra en la recogida de leche, galletas, cacao en polvo y cereales. Cualquier cosa que pueda formar parte de un desayuno saludable es bienvenido para evitar esa carencia en verano.

Lo importante es poner cada uno su granito de arena e intentar subsanar el problema que supone para muchas familias el cierre de los comedores cuando se da por concluido el curso escolar.

Una amplia red de colaboración

Para facilitar las donaciones, se ha creado una extensa red de puntos de recogida. Juan Gómez Ayala ha destacado que han querido ampliar los lugares "de tal forma que nadie se venga a engaño, de que nadie se venga como diciendo, oye, que yo quiero colaborar y no sé dónde". La colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena, especialmente con la Concejalía de Educación, ha sido fundamental.

Este año, se han sumado a la iniciativa un total de 34 colegios, guarderías e institutos. Además, participan diversas entidades como los partidos políticos, la Policía Local, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, incluyendo el Tercio de Levante, el Arsenal Militar y la Escuela de Infantería de Marina. También se han unido empresas vinculadas al Banco de Alimentos y se pueden realizar donaciones en la propia sede de la entidad, ubicada en el polígono industrial de La Palma.

Desgraciadamente se vienen tiempos peores" Juan Gómez Ayala Presidente del Banco de alimentos

El reto: superar las cifras

El año pasado se lograron recolectar más de 2.700 litros de leche y otros productos de desayuno, y el objetivo para esta edición es superar esa cifra. Sin embargo, desde el Banco de Alimentos son conscientes de las dificultades económicas actuales.

"Lo que sí es verdad que desgraciadamente se vienen tiempos peores", ha señalado Gómez Ayala, explicando que aunque la voluntariedad se mantiene, las aportaciones individuales pueden ser menores.

A pesar de ello, la solidaridad no cesa. Los Servicios Sociales de Cartagena también han solicitado colaboración para las personas sin hogar, demostrando la amplia necesidad en la región. La campaña, que se inició en Cartagena, busca extenderse a otros municipios como Torre Pacheco o Murcia, aprovechando la difusión para que más gente "sepa que puede colaborar también con este banco de alimentos".

Fechas de la campaña

La campaña "Píntale un bigote" estará activa oficialmente desde este 27 de abril hasta el próximo 22 de mayo. No obstante, Juan Gómez Ayala ha recordado que la necesidad no entiende de fechas y que se pueden realizar donaciones en cualquier momento del año.

Además, ha matizado que cada colaborador, ya sea un colegio o una empresa, puede adaptar su participación al periodo que mejor le convenga, ya sea una semana o un fin de semana.