Condenan a los integrantes de una red que traficaba con drogas en cuatro narcopisos de Cartagena

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a seis hombres que reconocieron en la vista oral, celebrada en la Sección Quinta, con sede en Cartagena, ser integrantes de un grupo dedicado al tráfico de drogas en Cartagena. Los acusados admitieron los hechos durante la vista oral, celebrada en el Palacio de Justicia de la ciudad portuaria, según ha iformado la agencia EFE.

Una investigación que se remonta a 2015

Según la sentencia de conformidad, la Comisaría de Policía de Cartagena desarticuló el grupo en 2015. Esta acción fue el resultado de un seguimiento a sus integrantes, quienes se repartían las funciones dentro de la red de tráfico ilícito. La venta de las drogas se realizaba en cuatro viviendas a las que acudían los compradores, un hecho que fue comprobado por los agentes.

Más de 15 kilos de droga incautada

Durante los registros, los agentes encontraron pequeñas cantidades de droga en tres de las viviendas. Sin embargo, en la cuarta, se incautaron de algo más de un kilo de cannabis y 14,1 kilos de marihuana, que se correspondían con un centenar de plantas.

Las condenas varían según el grado de implicación. Cuatro de los condenados se enfrentan a veinte meses de cárcel y multas que suman 15.200 euros por dos delitos contra la salud pública. Otro de ellos ha sido condenado a diez meses de prisión y una multa de igual cuantía por un solo delito, mientras que al sexto, con la agravante de reincidencia, se le ha impuesto una pena de 18 meses de cárcel y una multa de 27.000 euros.