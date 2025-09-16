Detenido el presunto autor del incendio forestal intencionado en San Juan de Paluezas (León)

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 47 años como presunto responsable del incendio forestal intencionado que se declaró el pasado sábado 13 de septiembre en el margen de la carretera N-536, próximo a la localidad de San Juan de Paluezas, en el municipio de Borrenes, en la provincia de León. El fuego llegó a amenazar varias viviendas del pueblo.

Incendio controlado y afectación

El incendio se inició de manera intencionada en cuatro puntos distintos, utilizando un mechero en los matorrales cercanos a la vía. La carretera permaneció cerrada durante media hora mientras se realizaban las labores de extinción.

Como consecuencia del incendio, ardieron aproximadamente 3 hectáreas de monte bajo, pastos y arbolado, y se dio por controlado sobre las 20:00 horas del mismo día.

Investigación y detención

El detenido, junto con las diligencias instruidas por el Puesto de Ponferrada, con apoyo de la patrulla del SEPRONA de Fabero, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada (León). Delitos y penas

Según el Código Penal, el delito de incendio forestal puede conllevar penas de prisión de 1 a 6 años y multas de hasta 24 meses, dependiendo de la gravedad y la extensión del fuego.

Plan de prevención y actuación

La actuación se enmarca dentro del Plan de Prevención y Actuación en Incendios Forestales 2025, activado por la Comandancia de León, en colaboración con otros organismos públicos, para la vigilancia, extinción e investigación de incendios forestales. Recomendaciones a la ciudadanía

La Guardia Civil recomienda descargar la app ALERTCOPS, que permite ponerse en contacto con los cuerpos de seguridad en caso de emergencia y recibir avisos en zonas afectadas por incidentes.