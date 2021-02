Con perspectiva- “María Suárez: Madera campeona"

"MARÍA SUÁREZ: MADERA DE CAMPEONA"

Contaba cuatro años nuestra protagonista, María Suárez cuando sujetaba entre sus manitas por primera vez una raqueta de tenis.

Probablemente, empezó como un juego esta pasión heredada de su padre, el conocido abogado ponferradino Ángel Suárez, seis veces campeón de Castilla y León, que hace bueno el refrán que reza “De casta le viene al galgo”. Su padre todo un referente y su ejemplo a seguir.

Un currículum deportivo de relumbrón avala una trayectoria impecable, jalonada de éxitos. Recientemente se ha proclamado campeona absoluta femenina del V circuito lucense, cuenta además en su haber con numerosísimos títulos y reconocimientos entre otro muchos: campeona absoluta de Castilla y León, temporadas 2015 y 2016. Campeona júnior de Castilla y León temporada 2016, maestra autonómica absoluta de Castilla y León en 2015, también en categoría cadete en 2014 y en categoría infantil, además de participar en el circuito WTA organizado por la Federación Internacional de Tenis temporadas 2015-2016. Cabe reseñar un envidiable puesto 87 en el ranking nacional absoluto, además de participar en la actualidad en las pruebas del circuito nacional absoluto e internacional WTA.

Su juego agresivo y de ataque continuo la define en la pista. Golpes ganadores, fuertes y precisos que no dejan un momento de relajación a su oponente. Revés, saque o volea …se siente cómoda con todos ellos, especialmente con el Drive. Disfruta compitiendo y eso se percibe en cuanto entra en la pista. Velocidad, coordinación, potencia y agilidad se traducen en un juego milimetrado, perfecto. A esta facilidad innata para jugar al tenis se suman unas inmejorables condiciones físicas, fruto de la constancia, el trabajo duro y la disciplina porque no hay éxito sin sacrificio nuestra campeona no cree en la suerte, ni deja nada al azar por eso entrena dos horas y media diarias, ya sea en la pista de tenis o realizando una ardua preparación física.

Las ganas de aprender y mejorar, así como el deseo ardiente de ganar, la confianza y el espíritu deportivo son una constante en su vida. Porque María es una luchadora nata dentro y fuera de la pista. Compagina esta pasión por el deporte con sus estudios de derecho a punto de finalizar y las clases de tenis que imparte en la academia 'Drive Bierzo Tennis Academy' en Ponferrada donde trata de inculcar como entrenadora a sus alumnos esos valores tan importantes y necesarios para enfrentar la vida, porque en palabras de María "el tenis es una metáfora de la vida, te enseña a no rendirte, a no desesperar, a no dar nunca nada por perdido". Sus ídolos Roger Federer y Rafa Nadal, el primero por la facilidad para jugar, la perfección de su técnica y la elegancia en la pista, Rafa Nadal además de ser grande, transmite una enseñanza de vida.

Destaca nuestra deportista berciana el papel preponderante de su familia en su carrera, su apoyo incondicional. Siempre que sus obligaciones se lo permiten viajan todos juntos a los diferentes torneos y competiciones para exprimir y disfrutar al máximo de ese preciado tiempo.

Así es María Suárez, un lujazo de deportista, medalla de oro como persona, a la que tengo el inmenso placer de conocer desde hace muchos años. Una triunfadora que se deja la piel y pone el corazón para conseguir sus objetivos, lo que magnífica sus logros.

Como a los mejores, su humildad y capacidad humana la retratan. María Suárez, un valor que sin duda, cotiza al alza.

SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

