Tiempo Pascual: Del asombro de Emaús al reconocimiento de Jesús

TIEMPO PASCUAL

Si la Pascua de la Antigua Alianza celebraba la liberación de la esclavitud de Egipto, nuestra Pascua celebra la Resurrección de Cristo y nuestra redención. La Eucaristía es la celebración más importante de esta Pascua.

Los días del Tiempo Pascual son también los días en los que los apóstoles van aceptando que Jesús realmente resucitó. Las pruebas de estas dudas las tenemos desde el propio Domingo de Pascua, cuando dos discípulos huyen de Jerusalén para refugiarse en Emaús. Jesús los alcanza y habla con ellos durante el trayecto; al partir el pan reconocerán que el viajero es Jesús.

“… Y sucedió que, al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan, y lo bendijo, y partiéndolo, les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron" (Lucas 24, 13-35).

Tomás y la fe sin ver

También el apóstol Tomás, unos días más tarde, sigue sin aceptar la resurrección y se niega a creer sin haber visto. Pero cuando se encuentra con Jesús, lo reconoce como Señor y Dios. Para nosotros, lo importante es la respuesta de Jesús:

“¿Por qué me has visto has creído?”

“Dichosos los que crean sin haber visto” (Juan 20, 24-29).

Esto nos incluye a nosotros, que confiamos en la Resurrección aun sin ver directamente.

Jesús, hombre celestial y real

Los discípulos pueden comprobar que quien se les aparece es Jesús. Al principio piensan que se trata de un fantasma, pero Jesús come con ellos para mostrar que no es un fantasma, sino un hombre celestial con propiedades que antes no tenía.

Vivir las consecuencias de la Pascua

Este Tiempo Pascual es el momento de vivir las consecuencias de la Pascua. Así como participamos de la muerte de Cristo por el Bautismo, también participamos de su Resurrección, porque el hombre no es un ser destinado a la muerte.

SOBRE LA COLABORADORA DE COPE: SILVIA RODRÍGUEZ

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana en ‘Con otra perspectiva’, disponibles en Cope.es/Bierzo .

Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca , Silvia decidió estudiar esta carrera por su pasión por la lengua y la literatura. Disfruta leyendo, escribiendo y escuchando buena música. Además, es feliz trabajando en equipo y cree firmemente que “estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Silvia también es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una labor destacada en la comarca. Enamorada de la enseñanza, es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal . Se define como una persona vital, alegre, optimista y con gran sentido del humor.

Además, realizó el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del escritor Miguel Velasco Nevado.