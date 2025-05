Así es León XIV, el nuevo Pontífice de la Iglesia Católica

Ponferrada - Publicado el 10 may 2025, 10:23 - Actualizado 10 may 2025, 10:24

León XIV de nombre secular Robert Francis Prevost elegido por el cónclave Vaticano nuevo Pontífice de la Iglesia Católica. Nace en Chicago el 14 de septiembre de 1955, es hijo de Louis Marius Prevost de ascendencia franco- italiana y Mildred Martínez de procedencia española. Este sacerdote misionero de la antigua orden de San Agustín, que también tiene nacionalidad peruana, estudió en el seminario Agustino de Saint Louis, asumiendo sus votos en 1981. Su sólida formación incluye además de una licenciatura en Teología, una licenciatura en Matemáticas por la universidad de Villanova (Pensilvania) y un doctorado en Derecho Canónico por la universidad de Santo Tomás de Aquino en Roma.

Su trayectoria pastoral está marcada por una profunda conexión con América Latina, misionero en Perú durante tres décadas, formador de seminaristas, prior y docente, fue precisamente en Perú donde forjó una sensibilidad Pastoral muy valorada por el Papa Francisco, quien lo nombró Prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina en 2023.

Figura clave en la reorganización del Episcopado mundial, destaca su experiencia de gobierno como Prior general de los Agustinos, su formación jurídica y su vasto conocimiento de América, así como su fluidez en varios idiomas y su enorme preocupación “por construir puentes de paz”. Para encontrar el origen del Papado, hemos de recurrir a los Evangelios. Jesús reunió un grupo de discípulos y les preguntó: ¿Vosotros, quién decís que soy yo? Pedro, responde: Tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice: “Tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y en otro lugar y una vez convertido confirma a tus hermanos y cuida a mis ovejas".

La misión del Papa incluye el oficio de enseñar, santificar y gobernar. Realiza la enseñanza por el anuncio del Evangelio y cuenta con la infalibilidad cuando habla como Pastor y Maestro Supremo en cuestiones de fe y moral. Se dice que es infalible cuando habla ‘Ex Cathedra. Santifica porque al tener la plenitud del sacerdocio, puede dar a los fieles los Sacramentos y también por la palabra. Gobierna orientando a los fieles y actúa como Buen Pastor que no vino a ser servido sino a servir.

Las palabras del Papa aunque no sean pronunciadas 'Ex Cathedra', no pueden ser tomadas a la ligera, pues en todo caso, sin consecuencias del cuidado que tiene para que los fieles sigan los preceptos del Evangelio. Buen ejemplo de esta actividad son sus discursos y Encíclicas. León XIII con la Encíclica ‘Rerum Novarum’, aunque el tema no sea de religión, encendió un fanal que sirve de guía a quienes buscan la justicia. Como hijos, hemos de pedir que León XIV siempre esté inspirado por la luz y guía del Espíritu Santo.

