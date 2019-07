María Gascón: ilusión, talento y gran formación para CB Bembibre PDM

Cuando apenas queda algo más de un mes para iniciar la pretemporada, el CB Bembibre PDM ha dado un paso prácticamente definitivo en la confección de su plantilla. La catalana María Gascón será la séptima cara nueva del proyecto berciano de cara a su octava campaña en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional, la Liga DIA. Nacida hace 21 años (24 de enero de 1998) en la localidad barcelonesa de Sabadell, la nueva jugadora del conjunto bembibrense es una alero de 180 centímetros de estatura que militó en el Club Básquet Femení Cerdanyola durante las dos últimas temporadas, la pasada en Liga Femenina 2.

En el conjunto de Cerdanyola del Vallès, descendido a la finalización de la campaña 2018-2019, la nueva exterior catalana del conjunto bembibrense, que un año antes había llegado también en las filas del cuadro barcelonés a la Liga Femenina 2, disputó durante el último curso 26 encuentros, en los que promedió más de 4 puntos y añadió una media de más de 2 rebotes.

Una trayectoria muy importante en categorías de formación

Gascón, que debutará en la Liga DIA con el equipo del Bierzo Alto, llega con tres temporadas de experiencia en la segunda categoría del básquet femenino nacional, en la que se estrenó en la 2015-2016 con el Snatt’s Femení Sant Adrià. En este club permaneció durante siete campañas y, tras pasar por sus categorías inferiores, logró, después de ser finalista un año antes, el ascenso a la máxima categoría del baloncesto femenino español al final del curso 2016-2017. En su último año allí disputó 25 encuentros en un equipo en el que también estaban jugadoras con experiencia en la Liga DIA como Laura Peña, Eilidh Simpson o Helena López. Antes de llegar a Sant Adrià militó cuatro años en el Sant Nicolau de su Sabadell natal.

Durante su etapa formativa disputó, aparte de campeonatos nacionales con la selección de Cataluña, certámenes regionales y nacionales, destacando los tres campeonatos de Cataluña cosechados con el equipo del Besòs en categorías cadete (2) y júnior entre 2014 y 2016. En este último año, además, fue campeona de Liga Catalana de LF2 y subcampeona de España júnior. En el baloncesto universitario, en 2019 ha sido a nivel autonómico campeona y subcampeona en 3x3 con la Universidad Autónoma de Barcelona y también subcampeona a nivel nacional.

María Gascón, “contenta con la oportunidad”

Con este bagaje, la nueva jugadora del cuadro berciano manifiesta que afronta esta nueva experiencia en la villa del Boeza “con muchas ganas. Es un paso hacia delante, un sitio que me permitirá crecer como jugadora y persona”, resalta la exterior catalana, agradecida porque “Bembibre me ha ofrecido la posibilidad de alcanzar un nivel más profesional y de seguir desarrollándome como jugadora. Estoy muy contenta con la oportunidad”, enfatiza.

Gascón reconoce, eso sí, que “no conozco Bembibre. Me han hablado muy bien”, aclara la de Sabadell, que recuerda que “es un club que ayuda a desarrollar a jóvenes jugadoras”. Sobre su nuevo entrenador, Pepe Vázquez, asegura que “todo el mundo me ha hablado muy bien de él. Le gusta entrenar con intensidad y eso se ve reflejado en la pista”, describe la alero catalana, que se define como “una jugadora que puede sumar en ataque y en defensa. Me gusta presionar toda la pista y correr”, remarca la exterior, que se describe como “una jugadora de equipo. Espero adaptarme al estilo de juego”, resume.

Pepe Vázquez: “Tiene aptitudes para ir mejorando y nos va a ayudar”

Por su parte, Pepe Vázquez señala que “María es una alero alta que viene a ocupar la posición de 3. Buena técnicamente, tiene aptitudes para ir mejorando y nos va a ayudar en el día a día”, argumenta el preparador compostelano, que considera que “va a trabajar para tener el máximo número de minutos posibles. Completa el equipo de forma perfecta porque queda muy compensado”, analiza.

Por otro lado, el técnico gallego apunta que el de Gascón “sigue el perfil de los fichajes que hacemos estos años. Es una jugadora joven, con proyección y que ha jugado en Liga Femenina 2”, explica el míster santiagués, que indica que “viene con la ilusión de trabajar para hacerse un hueco en la Liga Femenina. Es consciente de que ésta es una oportunidad y por ello trabajará para demostrar de lo que es capaz en los minutos que tenga”, concluye.