Bolo: “Queremos que haya la misma ilusión por conseguir las cosas juntos que la temporada pasada”

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha analizado la actualidad del equipo berciano en la previa de la séptima jornada de LaLiga Smartbank (Segunda A).

Los bercianos jugarán este domingo a las 12:00 horas en el estadio El Toralín de Ponferrada ante el Real Oviedo.

José Antonio Ríos Reina y Sergio Buenacasa siguen lesionados y Pablo Valcarce podría volver, aunque es duda. La decisión se tomará en las horas previas al encuentro como ha reconocido el míster vasco de los deportivistas. El encuentro va a estar dirigido por el catalán Rubén Ávalos Barrera.

Bolo cumplió esta semana en el encuentro ante el Lugo el partido 50 al frente del banquillo blanquiazul. Se ha mostrado encantado por ello y ha vuelto a recalcar que está encantado en Ponferrada.

"No había caído en la cuenta de que el de Lugo era mi partido 50 en el club. Estoy muy a gusto, muy contento y ojalá pueda seguir mucho tiempo más aquí. Quiero seguir creciendo con la Ponferradina. Pablo Valcarce ha entrenado con normalidad. Veremos si puede estar ya para este fin de semana o tenemos que esperar una semana más. Va a haber un gran ambiente, con dos aficiones que van a animar a su equipo. Es un partido bonito. Nadie pensaba que el Real Oviedo estaría en esa situación, pero no por ello es peor equipo. Ahora intentarán juntarse y pelear a tope por salir de ahí abajo. Nosotros vamos a intentar hacer las cosas bien y conseguir los tres puntos.

También ha sido cuestionado por los cambios que realizó en el once inicial en la jornada entresemana en el choque ante el CD Lugo. “No sabemos qué habría pasado si Yuri, Isi y Larrea hubieran jugado desde el principio, pero en una temporada es imposible que jueguen siempre los mismos. Yo creo en el equipo y no puedo tirar sólo de once jugadores. Los objetivos se cumplen siendo un equipo y el claro ejemplo fue lo que hicimos la temporada pasada. Queremos que haya la misma ilusión por conseguir las cosas juntos que la temporada pasada”.