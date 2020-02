CB Bembibre PDM respalda la manifestación por el futuro del Bierzo

Ante la difícil situación que atraviesa nuestra comarca en los últimos años, desde el Club Baloncesto Bembibre PDM han querido mostrar todo el apoyo a la manifestación por el futuro del Bierzo que tendrá lugar este domingo 16 de febrero desde las 12:00 horas en Ponferrada.

Así lo han reflejado en un comunicado de prensa que han hecho público. "Como representante de nuestra comarca en la élite del deporte nacional, la institución a la que representamos, CB Bembibre PDM, se erige como referente y abanderada de un sentimiento berciano que se ha visto golpeado con virulencia por una crisis económica que ha dejado a nuestra tierra en una situación precaria. Quizá sea nuestro equipo, el más humilde de la Liga Femenina el más claro ejemplo de la situación que vivimos ahora mismo en la comarca, pero también es reflejo del carácter luchador y reivindicativo que siempre ha permitido al Bierzo sobrevivir a las situaciones más adversas. Aunque nuestro equipo está atravesando una situación deportiva tanto o más complicada, vamos a dar la cara hasta el final y así esperamos que respondan todos en esta movilización por el futuro de nuestra tierra. No podemos asegurar que sea un éxito, pero sí somos conscientes de que unidos podemos remontar esta situación para evitar que sea irreversible. Como nuestra afición apoya a su equipo hacia la victoria, la población del Bierzo debe ofrecer con su presencia masiva en esta manifestación su respaldo para levantar una situación que se complica cada vez más. No puede dejar pasar esta grandísima oportunidad para expresarse. Así lo creemos en el CB Bembibre PDM y por eso pedimos a la sociedad berciana que esté el domingo en Ponferrada. Nuestras jugadoras y cuerpo técnico no podrán hacerlo por disputar un partido este sábado en Tenerife, pero su apoyo es total. Esperamos que nuestros seguidores unan sus fuerzas para que el Bierzo sea más fuerte", remarcan.