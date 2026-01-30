COPE
El Festival del Botillo de Bembibre (León) recibe su mayor reconocimiento y ya es Fiesta de Interés Turístico Internacional

El BOE oficializa la distinción para la celebración leonesa, que prepara su 53ª edición con José Ribagorda como mantenedor y la actuación de Ruth Lorenzo

Festival nacional de Exaltación del Botillo de Bembibre (León)
Jacobo Casas

Jacobo CasasRedacción COPE Bierzo

Ponferrada - Publicado el - Actualizado

1 min lectura0:56 min escucha

