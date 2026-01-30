El Festival del Botillo de Bembibre (León) recibe su mayor reconocimiento y ya es Fiesta de Interés Turístico Internacional
El BOE oficializa la distinción para la celebración leonesa, que prepara su 53ª edición con José Ribagorda como mantenedor y la actuación de Ruth Lorenzo
Jacobo CasasRedacción COPE Bierzo
Ponferrada - Publicado el - Actualizado
1 min lectura0:56 min escucha
