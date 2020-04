Union de Campesinos de Burgos denuncia que los lobos atacan la ganadería extensiva en las Merindades

Desde la Unión de Campesinos de Burgos denunciamos de nuevo la problemática que está generando la convivencia con el lobo a las explotaciones extensivas en la comarca de Merindades fundamentalmente derivada de la poca o nula eficacia tanto de las medidas preventivas utilizadas como de las medidas de control.

Desde esta Organización se exige a la Consejería de Medio Ambiente que, de una vez por todas, se articulen unas medidas eficaces que frenen la constante sangría de pérdidas que los ataques de estos animales producen al sector agrario, Unión de Campesinos demanda que el Gobierno Regional se haga cargo de todos los daños ocasionados por las especies salvajes en Castilla y León se produzcan donde se produzcan.

UCCL insta a la administración a que controle la especie salvaguardando la forma de vida de nuestros territorios, ya que se ha demostrado que ninguna medida preventiva consigue defender las ganaderías. Son continuos los ataques que se están sufriendo en la zona de Merindades, Valdeporres, Soncillo, Rozas, Oña, sin olvidar los que se vienen denunciando en otras ocasiones en la Comarca de la Demanda.

El lobo es una especie protegida por la Administración y debe ser esta la que se haga cargo de la totalidad de las pérdidas y no los ganaderos a los que se quiere obligar a suscribir un seguro, pagar unas pólizas, someterse a pruebas, periodos de pago..., en definitiva, problemas burocráticos y gastos económicos que el ganadero no tiene porqué soportar cuando no es el responsable de la existencia de estas especies.

La Unión de Campesinos apuesta decididamente por una política de control de las especies silvestres con el objetivo de evitar que el censo de estos animales se dispare incrementando las cuantiosas pérdidas que ya en la actualidad se producen.