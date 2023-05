De la Rosa presenta su gestión como el “mejor aval”

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Burgos, Daniel de la Rosa afirmó hoy durante el acto de inicio de campaña electoral que no va a “permitir” que la ciudad dé “un paso atrás” tras lograr hace cuatro años una victoria del PSOE tras años de gobiernos del PP, y añadió que la “gestión” al frente del Ayuntamiento de Burgos este mandato será su “mejor aval” para estas elecciones municipales.

Arropado por el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, y la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, el actual alcalde de Burgos animó a los miembros de su candidatura a salir “convencidos” de los objetivos que tienen para esta campaña electoral, para lograr así “ganar estas elecciones.

“Esta es la campaña electoral más importante que he tenido que afrontar de las tres a las que me he presentado como candidato. Es la campaña en la que tenemos la responsabilidad de consolidar el cambio de progreso que provocamos en 2019”, indicó, a la vez que animó a su equipo a “movilizar al electorado” y “mover al más centrado en torno al PSOE”.

El candidato socialista a la reelección afirmó así que “solo de este modo” podrán “derrotar a la derecha y a la extrema derecha”. Animó así a sus candidatos a ”volver a ilusionar, seducir, persuadir y convencer” a los ciudadanos, de forma que no solo el “votante tradicional del PSOE” sino también aquellos “preocupados por su ciudad” puedan “volver a confiar” en su candidatura.

Recordó así la gestión de su equipo de Gobierno al frente del Ayuntamiento en los últimos cuatro años donde han ofrecido una “oportunidad de futuro para los burgaleses”. Criticó así la gestión del PP tanto al frente del Gobierno como en la oposición, al que denominó como el “peor enemigo de la ciudad”.

El PP de los "paracaidistas"

“¿El PP qué ha hecho, además de poner trabas y palos en las ruedas, de hacer una oposición basada en el acoso y el derribo al equipo de Gobierno?”, cuestionó, a la vez que acusó a los ‘populares’ de presentar su candidatura a estas elecciones como una “alternativa de gobierno”. “Han sido lo contrario”, afirmó De la Rosa. Reiteró así que tanto la candidata del PP, Cristina Ayala como su número dos, Borja Suárez son dos “paracaidistas”. En alusión al PP, criticó también que durante estas elecciones “no hablen de Burgos” y sí sobre Sánchez, Ayuso o Bildu.

Por último, recordó a su equipo que no pueden “confiarse” en una victoria como la de hace cuatro años. “Hay una amenaza cierta en que, tanto el PP como Vox, puedan llegar a sumar. Por lo tanto, es fundamental que podamos poner encima de la mesa todos los argumentos que tenemos y ellos no”, dijo, en referencia a la gestión de su equipo estos últimos cuatro años. “Esta campaña se va a basar en pensar lo que nos toca hacer, pensar en Burgos y lo que queremos”, dijo, mientras recordó que “pensar en Burgos y defender lo que quieren” es la “tarea” que tienen los socialistas de Burgos para “sumar más voluntades y ganar con una mayoría suficiente para volver a gobernar”.